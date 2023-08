Una notte hip hop con Mezzosangue e Bassi Maestro

Procede a gonfie vele la rassegna Acieloaperto che torna stasera alla Rocca Malatestiana di Cesena per un evento interamente hip hop. Sul palco saranno insieme Mezzosangue, Bassi Maestro in dj set, Egreen & Dj Shocca. I nomi sono di quelli di tutto rispetto per gli appassionati: Mezzosangue (segno distintivo il passamotagna, foto) compare sulla scena rap nel 2012 in un video per il ’Capitan Futuro Rap Contest’ riscuotendo grandi consensi; è nota la lunga passione di Bassi per i vinili, che lo porta a rappare e produrre beats e a diventare uno degli artisti più prolifici del settore; Ergreen, rapper italiano di origini colombiane, si affiancherà a Dj Schocca, il più influente beatmaker italiano.