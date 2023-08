Una Serata Spalata! Chef e calici in spiaggia per solidarietà Domani sera al Bagno 94 Marea Spiagge di Miramare, chef e pizzaioli offriranno piatti per un insolito aperitivo sulla spiaggia con l'aiuto di fuochi e griglie. Vini di vignaioli di Brisighella completeranno l'evento, un progetto di solidarietà dopo l'alluvione. Prenotazione obbligatoria al numero 335 6658097.