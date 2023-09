Una terapia forestale contro lo stress

Enrico

Barbetti

Appena tornati dalle ferie e già stressati? C’è un rimedio: una bella passeggiata nel bosco, ma non una passeggiata qualunque. In località Monte Baducco, a Castiglione dei Pepoli, è stato tracciato due anni fa un itinerario dedicato alla terapia forestale. Si tratta di un’escursione ad anello studiata da ricercatori del Cnr e dal comitato scientifico del Cai per massimizzare i benefici sull’organismo dell’esperienza in natura. Il percorso è lungo quattro chilometri e si sviluppa fra i 900 e i 1100 metri di quota, per un dislivello positivo di circa 200 metri, dolcemente distribuiti. Il circuito da percorrere a piedi, con tutta la calma possibile, attraversa boschi di faggio, castagno e abete bianco: è stato ricavato utilizzando sentieri già esistenti e una ‘bretella’ tracciata per l’occasione e si può percorrere in autonomia seguendo l’apposita segnaletica ‘Terapia forestale’. Dalla primavera all’autunno, poi, il Cai di Castiglione organizza passeggiate guidate con l’accompagnamento di una psicoterapeuta specializzata che aiuta i partecipanti a eseguire esercizi di rilassamento.