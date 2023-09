Un’altra Mezza notte bianca dei bambini Spettacoli, musica e cortometraggi

Continua oggi a Pesaro La ½ Notte Bianca dei

bambini, alla tredicesima edizione, con eventi dalle 18 a mezzanotte, a ingresso gratuito e con la compagnia di Sparvy, la mascotte simbolo. Fra gli appuntamenti, nel piazzale esterno della Biblioteca San Giovanni verranno proiettati cortometraggi dedicati alle storie di mare (alle 20). Alla stessa ora, in piazza del Popolo, spettacolo musicale di Whisky il ragnetto, mentre alle 21 andrà in scena il The robot light show, con Megarobot Astrolight di Mecanic Bionic. La rassegna si chiuderà con il live dei Nameless, la boy band di

Pesaro lanciata da Claudio Cecchetto. L’area food, con prodotti e stand, è attiva dalle 18 alle 23 in Piazzale Collenucci.