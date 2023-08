Un’estate all’ombra delle Palme Tuffi e cene a lume di candela

In un’atmosfera elegante, ovattata, tra palme, specchi d’acqua e aree relax, schiere di bagnanti italiani e stranieri continuano a trascorrere le loro vacanze nella Spiaggia Le Palme, 8889 sul lungomare della Libertà a Riccione. Al timone i noti imprenditori Rita e Vincenzo Leardini e Cinzia Matteini. La giornata inizia di buon mattino con la colazione servita al Chiringuito da Ivan Pitrella e Sara Conti, per poi proseguire in un’alternanza tra tuffi in mare e nelle piscine, momenti di sport, animazione, anche per bambini, e divertimento. Al calar del sole aperitivo e di sera, spesso, cena al lume di candela sotto le stelle riservata agli ospiti degli hotel del Leardini Group.

Tra i tanti turisti intenti a prendere la tintarella ci sono anche Matilde e Loris Losa, arrivati dal Canton Ticino, in Svizzera: "Veniamo a Riccione da vent’anni – premettono– e da quando abbiamo scoperto questo bagno, Valentina e il suo staff, siamo sempre tornati qui. In questa città ti fanno sentire a casa, sono un passo avanti e riescono a servirti in tutto. Ci fermiamo per una decina di giorni". La stagione procede a pieno ritmo: "Dopo la partenza sottotono di maggio e giugno, dovuta anche al tempo non sempre favorevole e a qualche conseguenza a livello mediatico dell’alluvione che, che non ci ha colpito direttamente, ma ha penalizzatola un po’ tutta la costa, la stagione è partita molto bene – assicura Rita Leardini – . Ospitiamo una clientela italiana, ma quest’anno abbiamo anche un quindici per cento di stranieri, arabi, svizzeri, russi, francesi e bagnanti del bacino nordeuropeo".

Nives Concolino