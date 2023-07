Uno, centomila Manuel Agnelli "Torno al cinema, forse come attore"

Pochi hanno preso tanto sul serio il pensiero di Victor Hugo secondo cui i quarant’anni sono la vecchiaia della giovinezza, ma i cinquanta la giovinezza della vecchiaia, quanto Manuel Agnelli. Musicista, giudice di talent show, conduttore radiofonico e televisivo, compositore per il cinema, attore teatrale… passata la fatidica soglia il leader degli Afterhours ha lasciato venir fuori i tanti Manuel che lo agitavano dentro, senza tralasciare, però, la passione per quel rock che lo riporta in scena stasera alla Corte degli Agostiniani di Rimini sotto l’egida di Percuotere la mente e il 22 agosto all’Iren Green Park di Reggio Emilia. Tutto con la complicità di una band che alla presenza di quei Little Pieces of Marmelade ospitati nell’album solista Ama il prossimo tuo come te stesso, ovvero Frankie e DD, affianca il bassista dei Negrita Giacomo Rossetti e di Beatrice Antolini.

Manuel, qual è la forza di questo nuovo tour?

"In fatto di essere innanzitutto amici. Può sembrare una banalità, e probabilmente lo è, però fa la differenza. La fa perché, pure nelle sere meno fortunate sotto il profilo dell’ispirazione o della forma fisica abbiamo qualcosa da condividere. Ogni concerto, infatti, è un’esperienza tra persone che si vogliono bene".

Il mese scorso ha incontrato, con altri duecento artisti, Papa Francesco. Che impressione le ha lasciato l’incontro?

"Mi ha sorpreso la decisione con cui il Papa ci ha ricordato l’importanza che hanno l’arte e gli artisti nel dare voce a chi non ha voce. Un ruolo che, nella musica in particolare, i tempi hanno un po’ inaridito. Mi sembra, però, d’intravedere una svolta, perché credo che questa generazione dell’enorme niente, dell’io tutto macchine, alberghi, piscine, donne e cocaina, sia giunta al capolinea. Una enorme bolla (dopata) che sta per esplodere".

Dopo il David di Donatello e il Nastro d’argento incassati da ‘La profondità degli abissi’ scritta per la colonna sonora di Diabolik, il cinema l’ha richiamata?

"Non c’è niente di definito, ma ho diversi progetti sul tavolo. Su Radio 24 sto conducendo una mia trasmissione, Leoni per Agnelli, poi ho in ballo un nuovo programma televisivo e tornerò a fare del cinema, non solo come compositore, ma forse pure come attore".

Merito pure dell’esperienza di ‘Lazarus’, la pièce di David Bowie ed Enda Walsh?

"Sì. Ho avuto diversi contatti e trovo la cosa divertente perché mi proietta in un ambito nuovo dove ho tutto da imparare. Sono cresciuto nella Milano anni ’80 tra creativi dei settori più diversi e questo mi ha reso aperto ad esperienze trasversali. X-Factor mi ha dato una tale credibilità professionale che le richieste si sono moltiplicate. E ora il teatro con Ert pure".

Cosa le ha lasciato l’esperienza?

"Ho un grosso debito di riconoscenza verso Valter Malosti, che mi ha scelto, mi ha messo a fuoco, mi ha aiutato a trovare una mia personalità teatrale. Ora non vedo l’ora di tornare sulle scene, con la consapevolezza di poterlo fare".

Riprenderete l’opera?

"È stato un grande successo e quindi la volontà c’è".

Andrea Spinelli