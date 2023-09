Urne aperte per il Festival dei Brutti Si scalda la competizione per il re

di Amedeo Pisciolini

Domenica a Piobbico (PU) si elegge il re dei Brutti e in paese (ma non solo) c’è attesa. Due i candidati forti per uno ‘scontro’ incerto, tutto da giocarsi. Uno è Mirko Martinelli (48 anni) presidente in carica, l’altro è Gianni Aluigi (58 anni) che per 11 anni è stato al vertice del Club dei Brutti prima di essere spodestato proprio dal Martinelli. Per accaparrarsi i favori degli elettori i due si misureranno (alle ore 18) in piazza S.Antonio in una disfida pubblica con tanto di comizio. A seguire verranno aperte le urne e gli iscritti muniti di tessera, potranno esprimere il voto. "Non ho nessuna intenzione di mollare – fa sapere Mirko Martinelli detto Birra – voglio continuare a fare del bene al mio paese e al mio amato Club. Con la buona riuscita della Notte del Brutto accrescerò il mio già ampio consenso, stimo molto Gianni ma il presidente rimarrò ancora io a lungo!". Di rimando Gianni Aluigi detto la ‘Belva’ tira fuori gli artigli: "Quest’anno sono caricatissimo. Sono pronto a riprendermi il timone, lotterò con le unghie e con i denti per questa vittoria". Avversari nella sfida elettorale, concorrenti nella vita, entrambi infatti gestiscono un bar, il Martinelli il ‘Cantuccio’ e l’Aluigi ‘I Stravizi del Regul’ ma amici nella vita e nel portare avanti la ‘mission’ del Club. L’elezione del presidente rientra nei tre giorni del Festival dei Brutti: da venerdì a domenica sera.

"Il tema di questa edizione del Festival dei Brutti è l’inclusione – spiega Luca Martinelli, segretario del Club dei Brutti – che si esalterà ancor di più con il Corteo del Brutto della domenica pomeriggio. Sono invitate a partecipare le associazioni che condividono come noi i valori dell’inclusione. La ‘Notte del Brutto’ è una novità del festival: "Una nuova iniziativa – fa sapere il Club – nata per portare il paese di Piobbico in controtendenza rispetto a eventi estivi come la Notte Rosa e la Notte Bianca della riviera adriatica e romagnola. I bar del paese serviranno aperitivi e della buona musica fino all’alba ".

Il Festival inizia domani, giorno del patrono di Piobbico, Santa Maria in Val d’Abisso. Alle 11 ci sarà la tradizionale processione delle Rocche. Alle ore 18 in piazza Sant’ Antonio: chiusura della ’campagna elettorale’. A seguire partirà la Notte del Brutto. Sabato 9 settembre è dedicato al Palio della Damigiana e alla Festa delle Cantine. Domenica 10 settembre, in concomitanza con il Festival dei Brutti ci sarà la Sagra del Polentone alla carbonara, antica ricetta piobbichese della polenta tirata con bastone dai polentari del paese. Alle 16 dal bar San Mariano partirà il Corteo del Brutto con il bandino storico, le varie delegazioni di minoranze sociali che il club ha sempre tutelato. Attorno alle ore 18 in piazza Sant’Antonio si conoscerà il responso delle urne. A seguire il neo presidente consegnerà il ’Premio No-Bel’ a un esponente che si è adoperato durante l’anno nella battaglia contro ogni forma di violenza, nella difesa di ogni minoranza sociale, nel prodigarsi a far conoscere il Club in giro per il mondo.