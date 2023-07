Vacanze con il cane o il gatto al mare 2023, hotel e spiagge pet-friendly in Romagna

Bologna, 17 luglio 2023 – Sono più di 6,5 milioni i proprietari di cani e gatti che quest’anno andranno in vacanza in compagnia del proprio amico a quattro zampe: i dati arrivano dall’indagine recentemente commissionata dal portale web ‘Facile.it’ all’istituto di ricerca Emg Different. Per chi ama viaggiare con il proprio animale domestico al seguito, l’Emilia Romagna è una delle destinazioni più accoglienti. Oltre alle spiagge libere, dove i cani sono permessi, numerosi stabilimenti balneari sono attrezzati per accogliere gli amici pelosi con servizi ad hoc, dai menu agli ombrelloni, dalle aree di sgambamento alle docce e piccole piscine per cani, fino ai corsi di addestramento gratuiti.

Le regole da rispettare e quali documenti portare con sè

Le regole, innanzitutto: l’Ordinanza del Comune di Rimini disciplina le modalità di balneazione dei cani, prevedendo la possibilità di fare il bagno in mare con il proprio animale domestico durante la stagione estiva. L’accesso in mare è consentito al mattino dalle 6.00 alle 8.00 o alla sera dalle 18.40 alle 21. Gli stabilimenti balneari che già dispongono di aree attrezzate per l’accoglienza degli animali possono allestire ogni giorno un’area delimitata da boe e adeguatamente segnalata e individuata dal cartello 'specchio acqueo destinato alla balneazione dei cani', dove è possibile far fare il bagno agli amici a quattro zampe. Naturalmente i proprietari devono garantire, con la propria presenza, la sorveglianza dell’animale che deve essere condotto in mare con il guinzaglio, senza lasciarlo incustodito nemmeno durante la balneazione. Stessi orari per la balneazione degli amici a quattro zampe sulla battigia di Bellaria-Igea Marina. Resta obbligatorio, su tutte le spiagge della Riviera, portare con sé il tesserino sanitario delle vaccinazioni, per eventuali controlli della Ausl.

Hotel pet-friendly in Riviera Romagnola

Tra le novità in fatto di servizi speciali al proprio compagno di viaggio a 4 zampe c’è l’Hotel The Box di Riccione, decretato miglior hotel Pet friendly della Riviera Romagnola a giugno 2023, dallo chef Bruno Barbieri, nella terza puntata di “Bruno Barbieri 4 Hotel” (www.theboxriccione.com/it/pet-friendly.php). Fido è il benvenuto in ogni area dell’hotel, inoltre sono disponibili ‘Pet room’ dotate di cuscino dove dormire, pet kit, ciotole per acqua fresca, dog menu e un cartellino ‘Cane in camera’ da appendere fuori dalla stanza, se si preferisce lasciare indisturbato il proprio animale domestico. Servizio di dog sitting su richiesta, toilettatura cani con taxi dog su richiesta, veterinario h24 e dog beach su prenotazione.

Spiagge pet-friendly a Rimini

A Rimini sono ormai oltre la metà del totale gli stabilimenti balneari che accolgono gli animali in spiaggia e si trovano sia a nord che a sud del porto canale. Qui un elenco (in aggiornamento) degli stabilimenti pet friendly: riminiturismo.it/visitatori/divertimento-e-relax/sulla-spiaggia/servizi-di-spiaggia/stabilimenti-balneari-con-accesso. Ci sono poi spiagge più attrezzate per la balneazione dei cani: tra le “dog beach” riminesi c’è il bagno 81 Rimini Dog No Problem (www.bagno81rimini.it/it/dog-beach-spiaggia-cani-rimini), lo stabilimento interamente dedicato alla "clientela con la coda". Qui, chi viene in spiaggia con il proprio animale da compagnia può scegliere tra un’ottantina di ombrelloni e 92 box con recinti attrezzati, dove gli animali, senza limiti di razza o di taglia, possono muoversi liberamente. Due le aree sgambamento (agility dog) presenti in spiaggia, una per i cani di piccola taglia fino ai 12 kg e l’altra per quelli di grossa taglia dai 12 kg in su. Inoltre, lo stabilimento propone corsi gratuiti con addestratori cinofili e giochi più volte alla settimana. Nel pacchetto di benvenuto sono compresi ciotole, stuoie e annaffiatoi e poi si possono trovare lettini dedicati e il gelato per cani a basso tenore di grassi e senza zucchero, con inulina, fibra estratta dalla cicoria che favorisce l'equilibrio della flora e potenzia le difese immunitarie. Anche quest’anno si potrà usufruire del servizio di food delivery per cani sotto l’ombrellone. A proposito di alimentazione, al bagno 81 è presente un consulente alimentare qualificato che fornirà consulenza gratuita, soprattutto durante i fine settimana. Non mancano poi gli spazi per la toilettatura: oltre alle docce dedicate, dove i cani possono fare lo shampoo, ci sono infatti anche due cabine a disposizione con asciugatori.

Al Bagno 80 VidaLoca Beach sono presenti sia una cat che una dog area (www.spiaggia80rimini.it/; www.facebook.com/Spiaggia80vidaloca). Qui gli animali si possono divertire e muovere in libertà tra i box e lo spazio di mare dedicati. Sono 20 le aree recintate all’interno delle quali sono disponibili ombrellone, lettini e una fontanella per l’acqua, 2 le aree sgambamento a seconda della taglia, con zona ombreggiata e giochi, possibilità di accesso in acqua negli orari previsti e servizio di food delivery direttamente agli ombrelloni, per godersi il pranzo insieme al proprio cane in tranquillità e sicurezza. Il nuovo MiVida Beach di Torre Pedrera (Rn) è pet friendly e dispone di un’area riservata con ombrelloni e lettini, fontanella per riempire le ciotole d’acqua e brandine per cani.

C’è poi il Bagno 84 Graziano (www.bagno84.it/spiaggia-per-cani-rimini-romagna/), che dispone di un’ampia e attrezzata area dedicata agli amici a 4 zampe dotata di ciotole e guinzagli, apposite docce, dog sitter e di un veterinario nelle vicinanze. Sul sito c’è anche una pagina dedicata con tutti i contatti per prenotare velocemente il proprio ombrellone all’interno dell’area dedicata. Il Bagno 85b Gibo (info: www.bagno85bgiborimini.it/spiaggia-cani-rimini.html) organizza lo specchio d’acqua per il bagno in mare dei suoi ospiti a 4 zampe e, nell’area riservata agli animali, rende disponibili 16 box di 22 mq, tutti dotati di doccia e fontanella personale, con acqua potabile fresca in ogni momento della giornata. Nella zona di Marina Centro lo specchio d’acqua per il bagno viene allestito ogni giorno dal Bagno 28 Otello (Info: bagno28otello.com/dog-beach/). Qui sono presenti 8 box recintati (6×4, 24mq), completi di ombrellone, lettini e mini brandine per gli amici animali, una fontanella dedicata e un’area giochi, dove gli animali possono correre liberi e divertirsi. E chi non ha lo sgambatoio in spiaggia può trovarlo a pochi passi dal mare, come nell’area verde di Piazzale Toscanini, di fronte ai bagni 84/85 o nel parco che dal Belvedere di Piazzale Kennedy porta in centro storico, oppure al parco Briolini, di fronte alla spiaggia di San Giuliano Mare. Tra gli altri stabilimenti attrezzati per accogliere i cani nelle spiagge di Rimini sud (circa 90), ci sono anche il Bagno 31 che accoglie i piccoli ospiti in un percorso dedicato; il Bagno 33 Beach organizzato per l’accoglienza di cani e gatti; o il nuovo bagno ecosostenibile 112, che mette a disposizione simpatici lettini con tettuccio per ripararli dal sole.

Nella spiaggia di Rimini nord gli stabilimenti che accolgono gli animali sono invece circa 40 (da San Giuliano fino a Torre Pedrera) e fra questi ci sono il bagno ‘Maestrale’, una delle 4 spiagge di Lido San Giuliano (www.lidosangiuliano.it/); qui sono disponibili 50 ombrelloni per chi desidera andare in spiaggia con Fido; mentre il Bagno 1 di Rivabella ha una zona dedicata, con ombrelloni ben distanziati (24 mq a disposizione) e apposito servizio docce. Ancora, lo stabilimento balneare dal nome tutto romagnolo, “aMARacmand” amaracmandspiagge34.business.site/- Spiagge 3-4 (letteralmente, ‘mi raccomando’, in dialetto romagnolo), uno fra i primi bagni a sposare la filosofia del Parco del mare riminese, ha allestito ampi spazi fruibili da grandi e piccoli e dagli amici a quattro zampe. Sempre a nord di Rimini, a Viserba, i clienti che vogliono scendere in spiaggia con i loro amici animali possono fermarsi al Bagno 38 Egisto, che mette a disposizione anche nebulizzatori per poterli rinfrescare dall’afa estiva.

Spiagge pet-friendly a Riccione, Misano Adriatico e Cattolica

A Riccione l’ingresso in spiaggia ai cani è possibile in una sessantina di stabilimenti balneari attrezzati e la balneazione è consentita in alcuni tratti di spiaggia libera (piazzale Roma, piazzale Allende e piazzale San Martino) e presso gli stabilimenti balneari Marano Beach 135-136 e Golden Beach 75, dalle 6 alle 7.30 e dalle 19 al tramonto. I tratti di spiaggia libera riccionese aperti agli amici a quattro zampe sono: tra gli stabilimenti balneari n. 5 e n. 7; tra gli stabilimenti balneari n. 51 e n. 52; tra gli stabilimenti balneari n. 77 e n. 78; tra gli stabilimenti balneari n. 132 e n. 134 e tra gli stabilimenti balneari n. 146 e n. 147. Qui l’elenco delle spiagge pet friendly: Spiagge Riccione pet friendly e cani ammessi Gli stabilimenti balneari che accettano animali domestici richiedono in genere il libretto sanitario del cane con le vaccinazioni in regola. Alcune spiagge riservano agli ospiti a quattro zampe servizi specifici, come ciotole per l’acqua e parco giochi sulla sabbia, ma c’è chi li coccola in maniera decisamente originale: la spiaggia Marano Beach n. 135-136 propone addirittura una vasca idromassaggio per cani di taglia medio-piccola, con cromoterapia (www.maranobeach.it/area_cani/).

Spiagge pet friendly anche a Misano Adriatico (Rn), che nel 2023 prevede la balneazione dei cani dall’alba fino alle 7:30 e dalle 19:30 al tramonto, negli specchi d’acqua antistanti gli stabilimenti balneari attrezzati. I Bagni per “Fido” prevedono ombrellone e lettini all’interno di una zona recintata, ciotole e toelettatura per animali. Si tratta degli stabilimenti balneari 1, la Calypso Beach, zona 3, 4, 5, 6, 7 (calypsobeach.it/spiaggia-per-cani/) dotata di dog beach, sgambatoio e doccia per animali, le 8-9, i Bagni Margherita 10-11 (www.bagnimargherita.it/). Poi i Bagni 12, 13-14, 15-16, 18, 19-20-21-22, 23, 24, 26, 27-28-29-30, 31-32, 36, 37, 39-40-41-42-43-44-45-46, 47, 49-50, 52, 55-56, 63-64-65, 66, 74-75.

Sono 21 le spiagge pet friendly di Cattolica (Rn). Tra queste, la “Bau Beach Altamarea” (www.altamareabeachvillage.it/IT/Bau-Beach/) dell’Altamarea Beach Village (zona 105), l’unica spiaggia a Cattolica in cui gli ospiti a 4 zampe, registrati nella struttura, possono fare il bagno in un tratto di mare delimitato da boe e indicato da segnaletica, dalle 6 alle 7:30 e dalle 20 alle 21:30. Inoltre, il Bagno offre dogsitter su richiesta, doccia per rinfrescare il cane durante la giornata, una seduta a sdraio, ciotole per l’acqua e sacchetti. A poca distanza dallo stabilimento ecco ambulatorio e clinica veterinaria. Inoltre, per tutta l’estate, in collaborazione con l’azienda di cibo per animali domestici Monge, ci saranno dimostrazioni insieme agli istruttori cinofili dell’Associazione Abbaio Camp, sfilate dei pet e Nutridog, incontri con un veterinario nutrizionista che darà consigli sull’alimentazione estiva degli amici a quattro zampe.

A San Mauro Mare e Cesenatico

Da ricordare, nel tratto di costa che ricade nella provincia di Forlì-Cesena, la “Fido Beach” del Bagno Marachella di San Mauro Mare (FC), (www.facebook.com/marachellabeach/), spiaggia totalmente dedicata agli amici a quattro zampe, con possibilità di fare il bagno in mare col proprio amico in apposite fasce orarie durante la giornata. Inoltre, a 200 metri dalla spiaggia è presente l’area di sgambamento comunale all’ombra dei platani presso il parco in via Lido Rubicone. A Cesenatico (FC) sono cinque i tratti di costa libera in cui è possibile portare liberamente il proprio amico a 4 zampe. In Località Villamarina, nel tratto d’acqua antistante la spiaggia cosiddetta zona Cesarini; nello specchio d’acqua davanti alla spiaggia libera cosiddetta Diamanti, in località Boschetto; In Località Ponente, nel tratto d’acqua antistante la spiaggia libera adiacente alla Piazza Spose dei Marinai; in Località Valverde, nello specchio d’acqua davanti la spiaggia libera posta tra le concessioni Fincarducci e Eurohotel e in Località Zadina, nel tratto d’acqua antistante la spiaggia libera tra il canale Tagliata e lo stabilimento balneare Camping Cesenatico. Gli orari d’accesso e di balneazione sono fissati tra le 6 e le 8.30 e tra le 19 e le 22.

Nel Ravennate

Lungo le spiagge di Ravenna, da Casalborsetti a Lido di Savio, tutta la costa offre un’ampia serie di servizi e spazi rigorosamente pet-friendly. Sei sono le aree del litorale a spiaggia libera dove è consentito, dall’alba al tramonto, l’accesso con i propri amici a 4 zampe. Molti di più, invece, gli stabilimenti balneari attrezzati che consentono l’accesso alle spiagge di loro pertinenza accompagnati dai propri animali domestici. Nel dettaglio, sono sei le spiagge libere della costa ravennate dove è permesso, dall'alba al tramonto, l'accesso insieme ai propri amici a quattro zampe, alle quali si aggiungono numerosi stabilimenti balneari attrezzati. Marina di Ravenna nel tratto di 80 metri di spiaggia libera adiacente al lato nord dello stabilimento balneare Ruvido; Casalborsetti, nel tratto di spiaggia libera di circa 70 metri a sud allo stabilimento balneare Overbeach; Marina Romea, nel tratto di spiaggia libera compreso tra i campeggi Reno e Romea. E ancora, Lido Adriano, nel tratto di 80 metri circa a nord dello stabilimento balneare Oasi; Lido di Classe, nel tratto di spiaggia libera di circa 60 metri a nord della scogliera, trasversale alla foce del fiume Savio e Lido di Savio, nel tratto di spiaggia fronte mare ci circa 40 metri, a sud della scogliera, trasversale alla foce del fiume Savio. Sulle spiagge del Comune di Cervia (Ra) la balneazione e l'accesso agli animali è consentito dalle ore 6 alle 8 e dalle 21 alle 24, tramite le apposite passerelle e pedane di raccordo, esclusivamente sulla battigia e nello specchio acqueo, purché in regola con tutte le prescrizioni e purché gli animali non arrechino disturbo alla quiete pubblica.

Nel Ferrarese

Sui Lidi di Comacchio, nel Ferrarese, la maggioranza dei bagni accetta i cani. Da segnalare, in particolare, lo stabilimento Maremoto Beach - Villaggio Bagni 14 e 15, a Lido degli Estensi: oltre ad avere più di 200 ombrelloni dedicati ai clienti con animali al seguito, è l’unica spiaggia in Italia a offrire una piscina per cani e umani (ingresso senza maggiorazione di prezzo). Ci sono poi un’area ‘agility dog’ e sgambamento, il ristorante in cui, mentre i proprietari del peloso mangiano, viene servito in omaggio un pasto a misura di pet. Su richiesta servizio dog sitting e veterinario. Unica richiesta: il libretto vaccinazioni. Info: Stabilimenti balneari — Ferrara Terra e Acqua. Lungo i lidi ferraresi, il bagno Trocadero, il Baia di Maui e il Malua 54 sono pronti ad accogliere il cane sotto l’ombrellone nel migliore dei modi. Al Malua 54, in particolare, i turisti trovano anche un’area recintata, provvista di ciotoline per rinfrescarsi e perfetta per fare sgambare il proprio amico a 4 zampe. Infine, a Comacchio, la Spiaggia Romea Bau Beach si potrebbe definire un’autentica ‘casa’ del cane: sono disponibili percorsi di agility dog ed è previsto il supporto di un esperto cinofilo con lezioni dedicate. Inoltre, si può accedere al mare e al lago privato del bagno.