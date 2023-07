Vacanze in Coppia, Litigi, Gelosie e Arrabbiature

Rosalba

Corti

Litigi, gelosie e arrabbiature. La vacanza in coppia si può trasformare in un incubo quando sdraiati al sole, ci si concede una distrazione anche solo mentale. D’altra parte, la vita non è più breve come una volta, fossimo vissuti nell’era preistorica ci saremmo giurati amore eterno, tanto si moriva a trent’anni. Oggi una coppia deve resistere ad attacchi esterni, al pericolo dei social, e deve campare insieme per tanto, tantissimo tempo. Non è facile affrontare il declino del corpo, la noia, l’abitudine. E quindi ci si guarda attorno. Capita. Ho assistito ad una lite tra un ombrellone e l’altro. Lei accusava lui di attenzionare troppo la vicina di sdraio, decisamente una ragazza perfetta. Ho visto la gelosia, l’invidia negli occhi di quella donna e l’astuzia nell’affrontare la situazione e prenderla di petto a colpi di aglio. Sì proprio così. La cara mogliettina ha portato in assaggio alla prestante ragazza, una piadina con i pomodori rimpolpati d’aglio e ha lasciato che il marito conversasse con lei. A distanza lo ha osservato alzarsi tornare a sdraiarsi accanto alla sua amata, apprezzandone anche la cellulite.