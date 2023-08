Vai col liscio dentro le balere E in agosto il ballo scende in piazza

di Roberta Bezzi

Il mondo delle balere è indissolubilmente legato al liscio, alle coppie che ballano al suono dell’orchestra in una grande pista circondata da tavolini e divanetti. E il liscio è vivo al punto che la Regione Emilia-Romagna ne ha chiesto la tutela Unesco come patrimonio culturale dell’umanità dopo aver resistito alla concorrenza di balli latini o di gruppo. D’altra parte, come amava ripetere il re del liscio, Raoul Casadei: "Ballare fa bene all’anima, e il liscio mette allegria". Oggi poi il liscio non è più un ballo per anziani, visto che sempre più giovani ne restano affascinati. Mentre la Regione sta lavorando al dossier da presentare al ministero della Cultura, il Mei – Meeting delle etichette indipendenti, la scorsa primavera, ha premiato con una targa le prime balere storiche, avviando una mappatura con riconoscimenti di tutte le realtà di musica dal vivo che hanno fatto la storia della musica, anche italiana. Quali sono state le prime a essere premiate? A Ravenna, la Ca’ del Ballo, nota a livello nazionale più con il suo nome precedente Ca’ de Liscio, attiva dal 1976: una vera e propria istituzione del ballo liscio romagnolo dove, in inverno, si balla il venerdì, sabato e domenica con orchestre di liscio dal vivo. A Castel Bolognese, Le Cupole aperte dal 1970, famosa per le 5 sale, di cui una sempre dedicata al liscio e con orchestre di liscio dal vivo il sabato. A Savignano sul Rubicone, l’Euroclub, in assoluto la balera più storica, la cui fondazione risale al 1946, con orchestre di liscio dal vivo tutti i sabati sera. All’inizio degli anni Ottanta, da Ravenna a Cattolica, si contavano oltre 300 locali.

Anche se le balere – termine che ha iniziato a circolare nel Dopoguerra, per la voglia di dimenticare e di rincorrere un po’ di leggerezza – si sono notevolmente ridotte, continuano anche oggi a essere affollatissime soprattutto nelle calde notti. C’è però da dire che in estate, vista la chiusura dei locali classici, a trasformarsi in balera sono per lo più le piazze, i parchi, le spiagge, così come gli alberghi e le feste dell’Unità. A Tagliata di Cervia per esempio, fino al 7 settembre tutti i giovedì dalle 21 alle 23.30 (tranne il 10 agosto), il parco dei Gemelli si trasforma in una balera all’aperto con musica e maestri di ballo grazie all’iniziativa Notti romagnole in riviera dei pini. Dal 14 agosto e fino al 16 settembre in tutta la Romagna, scatterà poi La notte del liscio, ormai una tradizione, che torna nelle piazze di Cervia e Gatteo Mare. Il programma è ancora in fase di ultimazione ma già si sa che suoneranno alcune delle più grandi orchestre.