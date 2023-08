Vamos a la Playa (Marconi) "Lettini sold out e tanti stranieri"

Il ‘Playa Marconi’, concessione 69, è uno chalet sul lungomare di Porto d’Ascoli, ma piuttosto vicino alla parte centrale della frequentata passeggiata: si tratta, insomma, di un punto d’osservazione privilegiato della stagione turistica sambenedettese. "Sono stati mesi fruttuosi, nonostante qualche piccolo intoppo – afferma Sandro Grilli –: con la pioggia di inizio estate, la stagione vera e propria è iniziata a luglio. Nonostante questo, la parte in spiaggia è andata sold out ad agosto, e per fortuna non abbiamo dovuto aumentare i prezzi degli ombrelloni".

"Quest’anno – prosegue– abbiamo registrato un consistente aumento del numero di turisti stranieri. Forse il dato più rincuorante è proprio questo: negli anni scorsi l’afflusso estero era rimasto bloccato per via delle disposizioni anti-Covid in vigore: adesso pare abbiano ripreso fiducia e voglia di venirci a trovare".

Per accogliere al meglio coppie, ragazzi e famiglie, non occorre poi molto: "Abbiamo organizzato giusto qualche live e di sera molto karaoke – spiega ancora il gestore – per il resto siamo andati bene con il ristorante, con una proposta agile e poco onerosa. Purtroppo, con il maltempo in arrivo, siamo arrivati al capolinea, ma mi posso ritenere più che soddisfatto per come sono andate le cose".