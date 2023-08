"Vent’anni di Vieni da me" E sono ancora Vibrazioni

"Questa è la dimensione più vicina allo spirito di una rock band cresciuta nei garage come la nostra".

Parole di Francesco Sarcina a proposito del tour che vede in scena stasera Le Vibrazioni al Parco del Ricordo di Poggio Renatico. "È lì, infatti, che si risveglia l’animo del branco abituato a fare le ore piccole in sala prove".

In tour per festeggiare i vent’anni di Vieni da me e Dedicato a te, Sarcina, Stefano Verderi, Marco Castellani e Alessandro Deidda continuano a passare di anniversario in anniversario.

"Nel 2019 abbiamo celebrato i vent’anni della band, ora quelli di Giulia, fra un po’ quelli di Raggio di sole e avanti di questo passo. Ogni occasione è buona".

A febbraio avete suonato Vieni da me pure sul palco del Festival di Sanremo, ospiti dei Modà.

"Venendo entrambi da Milano, all’inizio abbiamo avuto degli attriti originati dal desiderio di definire una zona d’influenza, di circoscrivere un territorio. Contrapposizioni che, col tempo, ci siamo lasciati alle spalle. Anche perché i Modà, come i Negramaro e altre band, sono arrivate nel nostro solco, e quindi hanno da poco festeggiato pure loro vent’anni d’attività".

Cosa resta del tour di un anno e mezzo fa con quella ’quinta vibrazione’ che è stata l’orchestra del maestro Peppe Vessicchio?

"Rimane il ricordo di un’esperienza molto bella, di cui abbiamo registrato ogni concerto. Il materiale per un live quindi c’è, ma preferiamo aspettare a pubblicarlo perché non è detto che con Vessicchio & Co. non si possa dare vita a qualcosa di completamente nuovo. Il Maestro ci dice sempre che bisogna avere una visione della musica verticale, lasciandoci intendere, quindi, che la nostra è orizzontale. E a noi piacerebbe alzare lo sguardo".

Un’opera rock, ad esempio, potrebbe fare al caso.

"Ma io la mia l’ho già scritta e ce l’ho chiusa nel cassetto dall’inizio degli anni Duemila… anche se l’ho fatto, in quel periodo, sotto effetto di sostanze e forse ha bisogno di qualche limatura. Sconfina nella psicologia perché parla delle sovrastrutture in cui ci incastra il quotidiano. Farla vivere un giorno su un palco è uno dei miei grandi sogni".

Cosa c’è oltre questo tour?

"Penso che oggi si possa essere multitasking e quindi portare avanti contemporaneamente più progetti. A me, ad esempio, piace preparare con Le Vibrazioni cose nuove, ma anche mettere mano ad altro. Al momento abbiamo in agenda qualche altro concerto estivo, a cui dovrebbe seguire un nuovo lavoro con Le Vibrazioni e, a seguire, qualcosa di mio".

Andrea Spinelli