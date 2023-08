Ventimila fiammelle sotto le stelle Torna la notte più chic d’agosto

Nasi all’insù e outfit ‘total white’ per la serata più glamour e attesa da tutto il litorale pesarese dove, oltre alle stelle candenti tipiche della notte di San Lorenzo, le vere protagoniste saranno le oltre 20mila candele sparse sui 7 chilometri di spiaggia; tra Pesaro e Gabicce Mare.

Sta per terminare l’attesa per ’Candele sotto le stelle’ che torna domani con la sua nona edizione e che regalerà alla città una cartolina unica. Piazzale della Libertà (luogo casa della Palla di Pomodoro), sarà illuminato dalle candele a forma del logo di ’Pesaro 2024 – Capitale della cultura’ e dalla musica di Mirko Casadei Popular Folk Orchestra che salirà sul palco della ’Palla’ insieme alla Piccola Orchestra Avion Travel per ’Ballamondo’ (alle 22), uno spettacolo musicale durante il quale saranno rivisitati i pezzi storici della tradizione popolare di Casadei e non solo, creando un percorso di contaminazione e sperimentazione. Nel cuore di Baia Flaminia, in piazza Europa, si svolgerà, dalle 20 alle 21.30, lo spettacolo di pizzica salentina insieme alll’associazione ‘La musica dell’anima’, mentre la ‘Compagnia Chora’ animerà alle 20 piazzale D’Annunzio, sempre con la pizzica.

La notte di San Lorenzo sarà musica, eventi, candele e dress code bianco anche a Gradara che ha presentato la proposta elaborata dal Comune e da Gradara Innova per ’Candele sotto le stelle’. Le mura si tingeranno di bianco, coloro che vestiranno di questo colore avranno anche libero accesso ai panoramici camminamenti di ronda. Nella rocca demaniale sono previste tre iniziative sul tema delle stelle: alle ore 20, ’Bagni di suoni e poesie’, meditazione poetica immersiva guidata da Alessia Serretti Gattoni; ore 21, ’Armonia delle sfere’, conferenza spettacolo con il maestro Fabrizio Lepri; dalle 21 alle 23, ’...Uscimmo a riveder le stelle’, uno sguardo scientifico e accurato alle stelle guidato dall’astrofilo Mario Magio.

A Gabicce Mare è alta la bandiera del divertimento, alle 20 nella spiaggia libera Sottomonte ci sarà il Beach-nic in White, una cena a lume di candele vestiti di bianco. Dalle 22 in poi, il dj set ’Adriatic Dancing’ che vedrà alla consolle i dj Gabo, Zango e Pierfe. Una linea di candele e luci sulla sabbia farà da cornice alla spiaggia e alle iniziative a tema organizzate da: Mississippi, Bagni 18, Bagni 19 e Bagni 24. Il centro di Gabicce Mare si animerà con il gruppo itinerante Zastava Orkestar, proposta di spettacolo della fondazione Visit Gabicce, con il contributo del Comune.

Giorgia Monticelli