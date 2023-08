Verdena, per chi vuole magia "Ritorno fra esaltazione e paura"

Il tour estivo dei Verdena si avvia verso il rush finale sbarcandoli domenica a Villa Torlonia di San Mauro Pascoli sotto l’egida della rassegna A Cielo Aperto. In scaletta, ovviamente, a fare la parte del leone ci pensano le canzoni dell’ultimo album Volevo magia, che lo scorso autunno ha riportato sulle scene il gruppo bergamasco chiudendo una latitanza dal mercato del disco che durava dal 2015, dalla doppia esperienza di quell’Endkadenz che nello spettacolo lascia appena un paio di momenti. "Nel 2018 siamo andati vicini a pubblicare un nuovo lavoro, ma sentivamo il bisogno di avere un altro paio di brani fra cui scegliere e abbiamo preferito aspettare" ammettono i fratelli Alberto e Luca Ferrari, chitarra e batteria, e Roberta Sammarelli, basso. "Il Covid ci ha sorpresi in studio durante la lavorazione di questi due pezzi ‘mancanti’. Riemersi dal lockdown, ne sono arrivati sette-otto e così c’è voluto un altro anno e mezzo per selezionare i migliori".

Una lavorazione lunghissima.

"Il procrastinarsi delle registrazioni ci ha spinti a rivedere pure i brani già chiusi e, data l’abbondanza di materiale, a tenere solo quelli che avevano retto meglio la prova del tempo".

Qual è il pezzo da cui è partita la progettazione dell’album?

"Quanto a musiche, Chaise longue, per quel che riguarda i testi, invece, Nei rami”.

Di solito aprite lo spettacolo con un brano di ‘Volevo magia’ che dice “Vola di più, come Paul e Linda”.

"Il riferimento sono Paul McCartney e la moglie Linda Eastman. Nonostante la notorietà, la percepivamo come una coppia tranquilla, serena, al contrario di quella formata da John Lennon e Yoko Ono che si nutriva, invece, dell’elettricità che aveva attorno".

I brani che avete messo nella colonna sonora di ‘America latina’ dei fratelli D’Innocenzo sono nati dalle session di lavoro di questo album?

"No, li abbiamo scritti al momento, suggestionati dalle ambientazioni e dalle immagini del film. Solo Nei rami è nata durante la composizione delle musiche di America latina; subito estromessa dalla colonna sonora, tuttavia, perché cantata. Il film dei D’Innocenzo è stato il nostro primo approccio col cinema, anche se in passato ad Alberto era capitato di sonorizzare Genuine (a tale of a vampire), horror muto degli anni Venti diretto da Robert Wiene".

Siete pure entrati in nomination per il David di Donatello, poi vinto da Piovani.

"Già, l’unico assente alla cerimonia. Comunque, i riconoscimenti contano fino a un certo punto e pure nel cinema l’importante è divertirsi traendo soddisfazione da quel che si fa".

Com’è stato tornare sui palchi.

"Da un lato ci ha esaltato, ma dall’altro all’inizio ci ha messo addosso un po’ di sana paura".

Dopo il successo internazionale dei Måneskin, promossi fra l’altro da quel Manuel Agnelli che aveva prodotto il vostro secondo album, ci si attendeva in Italia una proliferazione di nuove rockband che invece non c’è stata.

"Evidentemente siamo un paese ‘de-rockeggiato’. Le chitarre distorte non sono per tutti e il rock ha sempre goduto della sua nicchia. E anche se i suoni sono metal, come quelle dell’ultimo disco di Vasco, alla fine da noi a vincere è sempre l’anima cantautorale".

Andrea Spinelli