Voci di musica e poesia L’omaggio di Elena Bucci

di Claudio Cumani

Ci tocca ancora la poesia? Può entrare in quel mondo anche chi non lo conosce? Come ci si può mettere in ascolto di questa voce? Un’attrice carismatica, Elena Bucci, e un maestro sensibile al live electronics, Luigi Ceccarelli, hanno accettato la sfida di fondere in un’unica lingua poesia e musica rendendo omaggio ad Amelia Rosselli, una delle intellettuali più significative e meno indagate del secondo Novecento. ‘Se resistere dipende dal cuore’ va in scena stasera alle 21 al teatro Rasi nell’ambito di Ravenna Festival: è il racconto di una vita votata alla ricerca nell’arte che si snoda dunque in una sorta di partitura sonora. Non è questa l’unica presenza di Bucci nella rassegna: martedì 18, sempre al Rasi, lei e Chiara Muti porteranno in scena (in veste di interpreti e registe) ‘Due regine’, dedicato al drammatico rapporto fra Elisabetta d’Inghilterra e Maria Stuarda. "La mia duplice partecipazione – dice Bucci – sottolinea l’attitudine del festival a sostenere le compagnie teatrali presenti in Romagna".

Perché uno spettacolo su una intellettuale poco nota come Amelia Rosselli?

"Appartiene alle figure del ‘900 cadute nell’oblio e di cui non si deve perdere la memoria: una grande sperimentatrice che solo a un primo impatto può sembrare difficile. Sono stati Zanzotto, Raboni e Pasolini a capire per primi il valore della sua poesia. La sua personalità si inscrive nel fertile fermento di quella Roma degli anni ‘60 capace di mischiare linguaggi con scanzonato coraggio".

Dunque, poesia e musica hanno la stessa voce?

"Questa era l’aspirazione del suo lavoro. Lo spettacolo vuole essere un affondo sulla poesia del presente e sul senso della sua vita particolare. Per questo abbiamo raccolto i più svariati materiali di Amelia Rosselli, dalle interviste alle biografie, dalle foto ai racconti. E tutto questo lascia una scia di domande".

È il tema del femminile che lega questi due spettacoli a Ravenna Festival?

"Certamente sì, anche se ‘Due regine’ è una creazione molto diversa. Elisabetta e Maria Stuarda sono cugine incatenate l’una all’altra in un eterno duello: sono divise da concezioni opposte della vita, della politica e dell’amore. Ma, nella nostra lettura, sono anche due donne unite da una visione del potere diversa da quella maschile imparata dai padri. In fondo sarebbero potute essere due regine nella stessa isola".