Volti, parole e musica: è il Meeting Grandi omaggi a Gaber e Testori

Dai fiori del Corano con Rubini all’omaggio a Gaber passando per la musica con Morgan fino a Mobydick. Il Meeting porta con sé sei giorni di spettacoli per riflettere e guardare oltre l’ordinario. Si parte questa sera alle 21,30 al Teatro Galli con Monsieur Ibrahim e i fiori del Corano. Il palco del Galli vivrà atmosfere parigine con Sergio Rubini in un dialogo tra un giovane ebreo e un anziano musulmano titolare di una drogheria. Il giovane e l’anziano, due religioni in una storia di amicizia, ironia, e saggezza. Oltre al Galli gli spettacoli si svolgeranno anche sul palco delle Piscine ovest Illumia in Fiera dove sempre stasera alle 21.30 The Strangers, un organico di 15 elementi provenienti dal Veneto, dalla Lombardia e dal Trentino faranno ballare con il loro repertorio che spazia dal Funk alla Disco e al Pop. Domani il cartellone del Meeting animerà la Sala Neri Generali-Cattolica, con le sonate di pianoforte curate da Pier Paolo Bellini e l’esecuzione dal vivo del maestro Giulio Giurato. Sempre domani sera si tornerà al Galli con Maddalene (da Giotto a Bacon), opera di Giovanni Testori, di e con Valter Malosti e Lamberto Curtoni al violoncello. Nel centenario della nascita di Testori un dialogo tra immagini e parole: da Duccio a Masaccio, da Giotto a Cézanne, da Beato Angelico a Caravaggio, da Raffaello a Rubens fino ad arrivare a Bacon. Domani sera alle 21,30 alle Piscine si terrà l’Omaggio a Gaber in occasione del ventennale della sua scomparsa. Un viaggio tra canzoni e prose nella ricerca dell’io sempre presente nell’opera di Gaber, scoprendo che gli interrogativi del suo mondo non sono distanti da quelli dei giovani d’oggi. Martedì sera si torna al Galli per un appuntamento con il mito. ‘Moby Dick – Una smania perpetua di cose remote’, spettacolo di teatro d’immagine e d’attore, nasce dal lavoro biennale di un gruppo di 50 ragazzi guidati da maestri d’eccezione. Tratto dal romanzo di Melville rivive sul palco l’indagine del confine tralla passione e l’ossessione. A dare corpo e voce alla storia del capitano Achab e alla caccia in mare sono Alessandro Preziosi e i ragazzi di UFO, È Urgente Forzare l’Orizzonte. Stessa sera e ora, ma alle Piscine all’interno del quartiere fieristico, una serata tra musica jazz e canzoni d’autore con Paolo Jannacci & Band. Pura energia poetica e musicale in cui Paolo farà rivivere le canzono del padre. Mercoledì sera ci si sposta alla Corte degli Agostiniani, in centro a Rimini per ‘Non morirò di fame’ con la regia di Umberto Spinazzola, con Michele Di Mauro, Jerzy Stuhr, Chiara Merulla. Nella stessa serata sul paco del Galli si esibirà Monica Salmaso una delle voci femminili più belle nel panorama della musica popolare brasiliana. Nel medesimo momento alle Piscina in Fiera il Meeting omaggia Battisti con un concerto evento in occasione degli ottant’anni dalla nascita. Giovedì, nell’ultimo giorno prima della festa finale, Morgan terrà uno stage rivolto a giovani autori, musicisti, band e semplici interessati, a partire dalle 18 in Fiera. Poco più tardi, alle 21,30 la finale del Meeting music contest che vedrà esibirsi i cinque finalisti: Alice Mammola, Claudia Salvini, Emanuele Conte, Humanoira, Marta. Nella stessa serata alle 21,30, il Galli si illuminerà con Gabriele Lavia ne ‘Il sogno di un uomo ridicolo’ di Fedor Dostoevskij. Venerdì la festa finale alle 21,30 alle Piscine con la Sbadaband.