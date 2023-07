XMaster, scatenarsi tra sport e musica Parte la kermesse sulla spiaggia

di Raimondo Montesi

Musica, sport e divertimento. Tre ingredienti perfetti per una ricetta molto speciale. Il suo nome è ‘105 Xmasters’, kermesse garanzia di divertimento ed emozioni che da oggi a domenica 23 riempirà la spiaggia di Senigallia. Cuore dell’evento sarà il grande Village di oltre 40mila metri quadrati, lo scorso anno preso d’assalto da oltre 70mila persone. Saranno oltre 42 le discipline sportive, in gran parte acquatiche, che si potranno ammirare e testare nel maxi allestimento, che quest’anno si arricchisce di una parete d’arrampicata e di una pedana fitness di 400 metri quadrati. Non mancheranno punti ristoro e aree dedicate ad arti marziali e beach handball.

Si parte subito con l’Alba Run. Le competizioni si concentreranno nei due weekend: oggi e domani si potrà assistere a sfide di Hero Battle Cup, cross training, surfskate, longboard dancing, wingfoil e beach handbal; nel secondo (sabato 22 e domenica 23) toccherà a beach rugby, sup race e alla gara di forza ‘Strongman’. Testimonial dell’edizione 2023 sarà Roberto D’Amico, pluridecorato campione di surf, presente domani a partire dalle ore 10 per un clean up. Tra un autografo e un selfie, Roby ripulirà il tratto di mare antistante il Village insieme ai suoi fan.

Ma come sempre la musica giocherà un ruolo di primo piano, grazie a Radio 105 che animerà il litorale. Si parte stasera alle 22,30 con Toys Boys e Trashick, poi lunedì alle 22 Andrea Biagioni e Lampa Faly; martedì sempre alle 22 Santachiara e Andrea Toscano mentre mercoledì alle 22 Acoustic Criminals e alle 23,30 Elephant Brain. Giovedì 20 è la sera dello Zoo di 105 con Paolo Noise, a partire dalle 22,30. Il 21 Only Girls on Stage (Hu, Elasi, Budino) mentre sabato 2 si chiude con la Electro Night.

Una delle novità dell’edizione 2023 è la possibilità di testare e-surf ed e-foil, per i quali nel corso dei due weekend sono previsti corsi dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 14 alle 19. Surf, kytesurf e sup sono solo alcuni degli sport acquatici che sarà possibile sperimentare. All’interno del Village, tutti i giorni saranno a disposizione strutture e rampe da skate in plastica riciclata. Ad attirare sempre molti giovani, ma non solo, a ‘105 Xmasters’ c’è la possibilità di utilizzare i mezzi 4xe messi a disposizione da Jeep, grazie a test drive all’interno di un percorso sulla spiaggia.