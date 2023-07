30 Anni di Verdicchio Le Vaglie, Un Simbolo del Vino Marchigiano nel Mondo

di Davide Eusebi

SENIGALLIA (Ancona)

Il Verdicchio Le Vaglie uno dei simboli del vino marchigiano nel mondo, compie 30 anni. Era il 1993 quando Stefano Antonucci, allora impiegato in banca, decise di rinunciare al posto fisso per investire nel suo sogno: avere una vigna e produrre vino".

Antonucci, lo rifarebbe?

"Tutta la vita. Allora ho investito sessanta milioni di lire, cioé la mia liquidazione, per impiantare viti, e qualcuno mi dava del matto".

Come è nata questa etichetta?

"Con l’acquisto dei primi ettari in una località che si chiamava Contrada Le Vaglie. E siccome il territorio va imbottigliato ho pensato di chiamare quel Verdicchio con lo stesso nome".

Che Verdicchio era?

"Diverso. Volevo un vino che smitizzasse la fama di Verdicchio come vino ammandorlato, complesso".

C’è riuscito?

"Penso di sì. Oggi come allora Le Vaglie fa tendenza, un vino che è andato anche oltre sé stesso".

In che senso?

"Nel senso che oggi non dici più Verdicchio, dici Le Vaglie".

A che punto siamo?

"Le Vaglie è rimasto il Verdicchio da bere, così come lo avevo concepito, solo che adesso viene bevuto non solo nelle Marche, ma in tutto il mondo, perfino all’ambasciata di Parigi in occasione dell’inaugurazione del volo diretto con Falconara, e vince premi".

Ad esempio?

"La Guida Espresso vini d’Italia ha premiato Le Vaglie come il miglior vino bianco italiano nel rapporto qualità-prezzo".

Come e quando festeggerete?

"Domani alla cantina Santa Barbara con un piatto di Cedroni, uno di Uliassi e altre sorprese".