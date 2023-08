7° Anniversario del Terremoto, Ricordiamo le Vittime e l'Impegno per la Ricostruzione In occasione del settimo anniversario del terremoto che ha colpito l'Italia centrale, il governatore Acquaroli ricorda le vittime e promette un impegno costante per la ricostruzione, la messa in sicurezza e la ripresa socio-economica del territorio. La sottosegretaria Albano sottolinea l'importanza della ricostruzione pubblica e privata.