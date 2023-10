A scuola dagli artigiani. Bando per i disoccupati

La Regione ha pubblicato l’avviso per l’assegnazione di borse tematiche da svolgersi nelle Botteghe scuole dei maestri artigiani. "L’intervento – dice l’assessore al lavoro, Stefano Aguzzi (foto) – ha una duplice finalità: incrementare l’occupazione dei giovani e rilanciare gli antichi mestieri dell’artigianato, per contrastarne la scomparsa e incoraggiare il passaggio generazionale". La borsa tematica – spiega la Regione – consiste in un’esperienza formativa on the job, di otto mesi, da svolgersi col tutoraggio del maestro artigiano nelle Botteghe scuole riconosciute dalla Regione. Grazie a questa esperienza il giovane disoccupato può acquisire competenze pratico-professionali utili all’inserimento nel mercato del lavoro e porre le fondamenta per l’avvio di una futura iniziativa imprenditoriale. Destinatari dell’intervento i disoccupati che non abbiano compiuto 36 anni, iscritti a un centro per l’impiego e non percettori di ammortizzatori sociali. Per la partecipazione è riconosciuta al borsista un’indennità di 800 euro mensili. Il maestro artigiano può beneficiare di un’indennità mensile di 300 euro per l’attività di tutoraggio, con cui mette a disposizione del giovane il suo sapere e la sua professionalità".