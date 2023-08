"Abusi su una 14enne" L’educatore resta in carcere Il giudice: potrebbe rifarlo

di Benedetta Salsi

"Non si rende conto della gravità dei fatti che ha commesso e potrebbe rifarlo". Resta in carcere Andrea Davoli, l’educatore 52enne di Cielle accusato di violenza sessuale aggravata su una 14enne reggiana, che gli era stata affidata dai genitori durante i ritiri spirituali. Lo ha deciso il gip di Reggio Emilia, Silvia Guareschi. Stando alle accuse l’uomo, che insegnava anche religione in diversi istituti superiori della città, avrebbe approfittato della sua posizione di precettore nei confronti della ragazzina. Il primo rapporto sarebbe avvenuto ad aprile, a Viserbella (Rimini), durante un ritiro in preparazione della Pasqua; ma gli incontri a sfondo sessuale sarebbero poi proseguiti fino alla fine di maggio, quando la famiglia della 14enne ha scoperto tutto dalle chat del telefono e ha sporto denuncia ai carabinieri. L’uomo, nell’interrogatorio di garanzia, si sarebbe difeso dicendo di avere avuto una "relazione consenziente" e di avere "ceduto alle iniziative della ragazza dopo quindici anni di castità". Parole definite "deliranti e infamanti" dai genitori della minore. Davoli, che era finito in cella il 19 agosto, ora resterà in carcere (è stato trasferito al penitenziario di Verona): il gip ha infatti rigettato la richiesta di domiciliari presentata dal suo difensore. Si tratta di "fatti gravi", dice il giudice, con un "potenziale rischio di reiterazione del reato". Davoli, infatti, non sarebbe "consapevole della gravità di quanto commesso, né capace di tenere l’autodisciplina necessaria" per escludere "altri fatti o che altre ragazze possano essere contattate per coprire altre vicende". Emerge poi l’esigenza di "scandagliare altri eventuali rapporti" che l’educatore potrebbe avere instaurato nel tempo grazie al suo ruolo. Nel frattempo il suo avvocato, Liborio Cataliotti, ha presentato ricorso al Riesame.