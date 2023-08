Accoltella il rivale in amore a Civitanova (Macerata): storia di un raptus di gelosia

CIVTANOVA (Macerata)

Vede un uomo con la ex e lo accoltella. Sarebbe un’aggressione per motivi di gelosia quella accaduta poco prima delle 18.30 di ieri in via De Amicis, a Civitanova. Nulla di grave, per fortuna, per il ferito, mentre l’aggressore ora è agli arresti domiciliari. Sebbene i contorni esatti della vicenda siano ancora da chiarire, una prima ricostruzione è stata fatta. A quanto sembra Salvatore Sannino, muratore 46enne di origini casertane, sarebbe andato nel bar che frequenta di solito, al distributore Is in via De Amicis. Lì, appena arrivato, avrebbe visto la sua ex compagna. La donna era insieme a un albanese che, secondo il campano, da tempo le stava intorno. Così, preso da un raptus di gelosia, avrebbe afferrato un coltello e avrebbe colpito quello che considerava il suo rivale in amore. Poi sarebbe scappato di corsa in auto. Per prima cosa sul posto sono stati chiamati i soccorsi. Il ferito è stato medicato e accompagnato al pronto soccorso. Sarebbe stato colpito solo in modo superficiale. Intanto i carabinieri della Compagnia di Civitanova si sono lanciati sulle tracce di chi lo aveva colpito. Nel giro di un paio di ore, il campano è stato rintracciato e arrestato. Era in auto in uno chalet del litorale nord di Civitanova. Contro di lui ci sono anche le riprese fatte con le telecamere al distributore.

Come disposto dal sostituto procuratore Claudio Rastrelli, per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari in casa di un fratello, a Porto Sant’Elpidio. Domani mattina in tribunale ci sarà l’udienza di convalida, nella quale Sannino, difeso dall’avvocato Francesco Mantella, potrà dare la sua versione. L’accusa ipotizzata è tentato omicidio.