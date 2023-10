Accordo tra questura e Acer: "Nuovi alloggi per i poliziotti"

Bologna, 3 ottobre 2023 – È partito il bando della questura, riservato ai dipendenti e finalizzato all’assegnazione - a canone calmierato - di alloggi di edilizia sociale di proprietà Acer - azienda casa Emilia-Romagna - ubicati nel Comune.

La firma dell'accordo tra polizia e Acer

“Il nuovo iter sperimentato in questa occasione ha dato esito positivo. L’ordinanza con cui abbiamo messo assieme gli alloggi è partita a luglio, mentre il bando è iniziato il 24 settembre e finirà il 30 ottobre”, annuncia soddisfatto Marco Bertuzzi, presidente di Acer. “I tre appartamenti nelle aree di porta Saragozza, Navile e Lame – continua Bertuzzi – vanno da 35 a 66 metri quadri e, secondo i requisisti regionali del canone calmierato, è stato stanziato un contributo da 250 a 500 euro spese condominiali incluse. Un aiuto concreto in un momento di difficoltà ai giovani e alle famiglie dei poliziotti che desiderano stabilirsi in città”.

“Una risposta alla crisi degli alloggi, che esiste anche per i poliziotti, i quali una volta assegnati a Bologna fanno fatica a trovare alloggio e tornano poi verso casa”, dichiara la questora Isabella Fusiello. “Attraverso l’interlocuzione con Acer abbiamo individuato questi tre appartamenti che poi una commissione procederà ad assegnare dopo il previo bando. Però, stiamo – continua Fusiello - già lavorando in collaborazione con l’amministrazione comunale per trovare delle nuove aree dove contenere sia i nostri uffici e che alcuni nostri alloggi”. “Questo risultato è frutto di una forte collaborazione e di un unicum, a livello di tempistiche, nel nostro paese. Un nuovo iter destinato a trattenere nella nostra città ancora più poliziotti che qui si trovano bene ma che fanno fatica a trovare un alloggio di loro gradimento”, commenta Roberto della Rocca, vicario della Fusiello.