Acqua Nerea, c’è l’accordo Più soldi se cresce la produzione

(Macerata)

Via libera all’accordo per il premio di risultato alla Nerea spa, lo stabilimento d’imbottigliamento dell’acqua minerale nel Maceratese. "In un momento dove il salario minimo è oggetto di un serrato confronto tra le forze politiche del Paese, a Castelsantangelo sul Nera si è passati ai fatti", ha commentato il sindaco Mauro Falcucci. Il 3 agosto, infatti, è stato siglato un accordo tra la Nerea e la FAI (Federazione Agricola alimentare ambientale industriale italiana) che vede i dirigenti, i responsabili e i dipendenti partecipare al premio di risultato. Nello specifico si tratta di una contrattazione di secondo livello che, come previsto dalla legge di Bilancio 2023, ha ridotto dal 10% al 5% per l’anno corrente l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sottoforma di premi di risultato e o di partecipazione agli utili d’impresa.

L’accordo è strutturato sul miglioramento dell’efficienza aziendale e dei risultati di gestione su due obiettivi di utile al lordo delle imposte che collegate al numero di bottiglie prodotte, vedrà un compenso complessivo destinato ai dipendenti che varia dai 50.000 euro agli 80.000. Un premio significativo che comporterà il riconoscimento di una mensilità in più nel primo caso e di due mensilità nel secondo, con due modalità di erogazione: il 90% con la mensilità di dicembre 2023 e il restante 10% dopo la chiusura del bilancio di esercizio dell’anno 2023.

Il sindaco Falcucci ha voluto ribadire che quanto avvenuto in un piccolo comune montano è "esempio di dinamicità di una comunità che grazie ad una illuminata lungimiranza imprenditoriale del presidente della Nerea, Tommaso Rossi e al sindacato Fai-Cisl, rappresentato da Stefano Pepa, che vuole avere un ruolo da protagonista nel tutelare i diritti dei lavoratori, ma nel contempo essere proattivo nel rispettare i rischi e le difficoltà dell’impresa in questo delicato momento rafforzando la volontà di consolidare ed ulteriormente sviluppare un modello di relazioni industriali al passo con i tempi".

Per questo è stata costituita una commissione interna composta dal management della Nerea spa e dai rappresentanti dei lavoratori per monitorare congiuntamente gli indicatori di risultato e l’applicazione dell’accordo sindacale. L’azienda quest’anno ha effettuato investimenti per 1,5 milioni di euro.

La speranza è che l’accordo alla Nerea possa essere di esempio per altre realtà analoghe dove, "nonostante le difficoltà oggettive legate alla ricostruzione post sisma, si può rinascere e garantire un futuro occupazionale essenziale per l’antropizzazione del territorio", commenta ancora il primo cittadino. La Nerea, infatti, nonostante i danni subiti nel sisma del 2016, non ha mai interrotto la produzione garantendo occupazione e soprattutto la sopravvivenza della comunità sui monti maceratesi.