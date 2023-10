Acquaroli e lo stop di Aeroitalia: "Irreale, fu la compagnia a proporsi"

di Giacomo Giampieri

ANCONA

Presidente Francesco Acquaroli, come giudica gli ultimi giorni?

"Mi sembra irreale quello che sta capitando. Abbiamo inaugurato i voli di continuità (Roma, Milano, Napoli) un mese fa. Venerdì erano stati messi in dubbio per il periodo successivo al novembre 2024, poi si è tornati indietro dicendo che non erano più in dubbio. Poi c’è il problema dei voli commerciali annunciati dalla compagnia, c’ero anche io in conferenza, e materializzati il primo ottobre verso Barcellona, Bucarest e Vienna: a neanche un mese si dice che questi voli, da metà novembre di quest’anno, non ci saranno più".

Com e mai, secondo lei?

"Non entro nel merito di una strategia di un’azienda che un mese fa ha iniziato dei voli nelle Marche e ora ha deciso di interromperli. Mi sento però di dire che l’aeroporto è in salute ed in una fase di crescita. Cercare di ricondurre tutto l’andamento dell’aeroporto a questi voli, sminuisce il grande lavoro fatto dal sistema aeroportuale, dal Governo e dalla Regione, soprattutto con i voli di continuità territoriale che non possono essere messi in dubbio per legge. Sono stati assegnati tramite un bando pubblico, non certo per una scelta privata o unilaterale della Regione. La compagnia ha partecipato al bando, ed è stata l’unica, per erogare questo servizio, ma ricordo che ci sono norme che regolano fattispecie e imprevisti che possono capitare. Mi sento tranquillo per i voli di continuità".

E sulla posizione di Bruschini, accusato da Intrieri?

"È il direttore dell’Atim e in quanto tale deve tutelare la promozione della nostra regione. Non vedo il suo ruolo connesso ai voli, anche perché per legge dare contributo ai voli significa dare contributo di Stato: non si può fare".

Il Pd, però, sta chiedendo le dimissioni del direttore dell’Atim.

"Se Bruschini dovesse rassegnare le dimissioni, non deve chiederlo a me, ma a lui. Sicuramente noi non chiederemo le sue dimissioni. E ripeto: il tema del sostegno ai voli non riguarda e non può riguardare Atim e Regione, che devono promuovere il territorio".

La Regione può intraprendere azioni legali nei confronti di Aeroitalia?

"Guardi, in questo fine settimana ho avuto molto da fare tra la visita della premier Giorgia Meloni e la firma fondamentale dell’accordo di Coesione col Governo. Vi dico solo di andare a fare il conteggio dei voli che quotidianamente partono dalle Marche e vedere quello che accade nel nostro aeroporto. Comprendete il fatto che alcuni di questi voli, per scelta unilaterale, sono stati annullati e non sicuramente per volontà della Regione. Ma come per volontà della Regione non arrivavano. Non siamo stati noi a scegliere di fare questi voli. Sicuramente c’è stata un’interlocuzione. Mi facevano piacere Barcellona e Vienna, che ci davano un’opportunità. Come ce le danno Londra, Parigi, Bruxelles, Milano, Roma e Napoli. Portano un valore alla destagionalizzazione, al turismo, ai giovani e alle imprese".

Che può dirci sul protocollo d’intesa con Ryanair?

"Io non faccio gestione. Ma fa piacere che le compagnie aeree vengano nelle Marche. Ne apprezzo l’interesse. E più si avvicinano compagnie ed interlocutori autorevoli che vengono nella nostra regione e investono nel rispetto delle norme, più siamo felici".