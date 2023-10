Il ritorno di Adamo Guerra: finse il suicidio 10 anni fa, ora dice sì al divorzio

Ravenna, 11 ottobre 2023 - “Sono Adamo Guerra”. La voce ferma, senza incrinature, lo sguardo fisso. Adamo Guerra, l’uomo che nel 2013 inscenò il suo suicidio per poi fuggire in Grecia, dove è rimasto per dieci anni, si è presentato ieri in tribunale a Ravenna per l’udienza relativa alla causa di divorzio intentata dalla moglie, Raffaella Borghi, la donna residente a Lugo che si era rivolta alla trasmissione Chi l’ha visto? per avere la prova dell’esistenza del marito. Guerra è arrivato in tribunale da solo: non ha ancora nominato un avvocato.

Con lui solo un piccolo trolley, e la determinazione a ritornare in Grecia il prima possibile. Dinanzi alla prima proposta di una data per la seconda udienza ha infatti risposto di non poter essere in Italia in quel periodo, chiedendo tempi più lunghi: gli sono stati accordati. Alle altre domande del giudice Pierpaolo Galante ha risposto in maniera poco più che monosillabica. "Non mi oppongo", ha replicato all’istanza di divorzio intentata da Raffaella Borghi.

La giustizia italiana ha inviato a Guerra altre comunicazioni: l’uomo è chiamato a rispondere anche del processo penale avviato dalla Procura per la violazione degli obblighi familiari nei confronti delle figlie (procedimento che partirà nel 2024, con Borghi e le due giovani costituitesi parte civile). "Guerra ha spiegato di aver ricevuto comunicazioni di questo tipo, ma di non aver letto il contenuto delle lettere che gli sono arrivate", spiega l’avvocato Davide Sartoni, legale di Raffaella Borghi.

Dinanzi all’ormai ex-moglie, in lacrime per averlo rivisto dopo dieci anni, Guerra ha ribadito le scuse già rivolte a lei e alle figlie telefonicamente, alcune settimane fa, quando raccontò di essersi allontanato dall’Italia con l’intenzione di suicidarsi, ma di aver poi cambiato idea. Ieri Guerra non ha fatto alcun accenno alle due giovani – di 26 e 22 anni, una delle quali è appena diventata mamma –, che non erano presenti in aula, non lasciando intendere alcuna volontà di riallacciare i rapporti con loro. La madre di Adamo Guerra, intercettata mentre varcava la soglia della sua casa in centro a Lugo, ha addirittura finto di essere qualcun altro: "Non conosco nessun Adamo".