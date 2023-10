Adria Ferries incrementa la flotta. Con ‘Mia’ la vacanza inizia a bordo

ANCONA

Adria Ferries incrementa la flotta e lancia ‘AF Mia’, il nuovo step della compagnia di navigazione anconetana. Un cambio di passo e di visione: "Con ‘Mia’ il viaggio diventa esperienza, i passeggeri non sono semplici clienti, ma ospiti pronti a vivere una vacanza che inizia a bordo". A dirlo è Alberto Rossi, amministratore delegato di Adria Ferries e importante imprenditore portuale dorico. La nave è lunga circa 200 metri, ha una velocità massima pari a 25 nodi, capacità passeggeri di oltre 1.600 persone, è dotata di 240 cabine, 3 bar, self-service, ristorante, negozi e tanto altro.

Adria Ferries, leader nel settore del trasporto marittimo sulla rotta Italia-Albania e prossima a festeggiare il ventesimo compleanno, mira in questo modo a dare un segnale di impegno concreto nell’offrire servizi di elevato standard qualitativo ai passeggeri. L’acquisizione della nave da Grimaldi Euromed è stata perfezionata lo scorso 2 ottobre 2023 a Napoli: la ex Cruise Smeralda verrà rinominata, appunto, ‘AF Mia’ ed è stata consegnata ad Ancona, sede principale della Compagnia. Malta Shipbrokers International ha coordinato l’intermediazione tra le parti nella trattativa e il perfezionamento dell’operazione: "La nostra filosofia di viaggio sta evolvendo _ spiega Rossi _. Questo investimento rappresenta un passo significativo nel nostro impegno volto a offrire ai passeggeri soluzioni di trasporto all’avanguardia e al contempo in linea con l’attenzione per il mare, nostro habitat naturale. La ‘AF Mia’, che ha tutte le caratteristiche di un cruise ferry, incarna valori per noi imprescindibili come la sostenibilità, la qualità, l’efficienza e la sicurezza. Continueremo a investire in risorse e tecnologie innovative per rispondere al meglio alle esigenze del mercato".

Nell’ottica del ‘viaggiare green’ e al fine di contribuire concretamente alla tutela delle risorse naturali, la new entry è già dotata di impianto scrubber per la riduzione delle emissioni ed è stata oggetto di intervento di reblading per l’efficientamento dei consumi. E proprio perché la vacanza inizia a bordo, la Compagnia ha previsto attività di intrattenimento per grandi e bambini, oltre a un servizio di ristorazione rigorosamente Made in Italy.

Pierfrancesco Curzi