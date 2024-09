Aeronautica Militare Balloon Cup nei cieli di Piacenza: i dettagli dell'iniziativa

Piacenza, 28 settembre 2024 – Mongolfiere italiane e internazionali punteggeranno i cieli del piacentino il 12 e il 13 ottobre: sarà una competizione unica in Europa, che vedrà confrontarsi i massimi esperti di volo con queste particolari apparecchiature.

L’iniziativa è stata ideata da Difesa Servizi in collaborazione con l'Aeronautica Militare e Aeroclub Pavullo, supportato da Aeronord Aerostati e patrocinato dal Ministero della Difesa.

L’evento

La manifestazione è a tutti gli effetti una competizione sportiva di alto livello che garantirà grande visibilità internazionale ai piloti di mongolfiere a gas e ad aria calda, in forza alle diverse federazioni nazionali, che si impegneranno in gare di precisione e distanza. I tempi e gli spostamenti saranno monitorati grazie alle più recenti tecnologie di tracciamento.

Oltre alla competizione, sono previste altre attività di intrattenimento come i sorvoli di diversi tipi di aerei, la visita all'esposizione dei velivoli, l'esperienza del simulatore aereo, i laboratori per i più piccoli, il villaggio sponsor e la degustazione di una selezione di food truck. Inoltre, i visitatori potranno sperimentare il volo vincolato, assistere a spettacoli luminosi e persino interagire con il mondo della storia aeronautica, grazie a ricostruzioni storiche e dimostrazioni.

Gli obiettivi

La valorizzazione del brand Aeronautica Militare si inserisce in una cornice di promozione dei valori istituzionali, ambientali, sociali e sportivi. Il Balloon Cup, infatti, è l’esito di una programmazione specifica condotta da Valore Paese Italia, associazione animata dall’intento di celebrare capacità e tradizioni della Forza Armata e l’indiscutibile fascino paesaggistico del Belpaese. Per queste ragioni, l’evento verrà ospitato ogni anno da una location diversa, in una sorta di itinerario che permetterà di valorizzare il patrimonio pubblico e recuperare aree a potenziale turistico, nell’ottica dell’adozione di pratiche di turismo responsabile e sostenibile.

Dalla sua prima comparsa nei cieli di Parigi nel 1804, la mongolfiera è entrata fin da subito nell’immaginario collettivo ed oggi viene apprezzata per il suo minimo impatto ambientale. La competizione di volo libero sarà quindi un’occasione unica per tutti gli appassionati di aviazione, sport e cultura italiana che potranno accedere e parcheggiare gratuitamente nella struttura dopo essersi registrati www.ballooncup.it e aver stampato il QR code. Un appuntamento in grado nel nome della bellezza e della scoperta del nostro Paese, in grado di guidare il pubblico "dalla mongolfiera alla stratosfera".