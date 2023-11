Aeroporto a caccia di riscatto. Ancona punta su Francia e Spagna

Nuovi collegamenti, con compagnie aeree di livello internazionale, per garantire all’Ancona International Airport (Aia) di rilanciarsi dopo le ultime settimane vissute con nuvoloni neri sul cielo.

La situazione che si è venuta a creare con Aeroitalia, che garantisce i voli di continuità con Roma, Milano e Napoli (assicurati dalla compagnia solo fino a ottobre del prossimo anno e non per i tre previsti) e che doveva collegare Ancona con Barcellona, Vienna e Bucarest ha provocato un bel danno di immagine per lo scalo. Aeroitalia, nel suo braccio di ferro con l’Agenzia regionale per il Turismo, ha cancellato Barcellona e Vienna, con Bucarest non pervenuta, per poi riattivare da dicembre il collegamento con la città spagnola. Insomma qualcosa di imbarazzante. Senza dimenticare che Enac ha inviato una lettera-diffida ad Aeroitalia rispetto al bando di continuità.

Uno scenario non proprio idilliaco che adesso l’Aeroporto delle Marche cerca di scrollarsi di dosso guardando all’immediato futuro. E come farlo se non con nuovi collegamenti? Ecco allora che l’Aia ha definito quelle che saranno le direttrici fondamentali per i prossimi mesi. Con l’"avallo" della Regione che è socio di minoranza della società che gestisce lo scalo. "Per noi – dice il governatore Francesco Acquaroli – l’aeroporto è centrale nell’assetto delle infrastrutture logistiche delle Marche. Quello che è accaduto negli ultimi giorni è una scelta commerciale di un operatore che non vanifica quanto fatto in questi mesi. In primis l’aver attivato i voli di continuità con Milano, Roma e Napoli che erano fondamentali e garantiscono tanti collegamenti. È evidente che il Sanzio per noi è anche fondamentale per il settore turistico e per questo continueremo a sostenere la sua attività".

E proprio sul fronte del turismo si muovono i nuovi collegamenti che l’Aia è pronto ad attivare o a rafforzare. Partendo dal volo per Parigi, che sta ottenendo risultati egregi se si pensa che il riempimento degli aerei arriva al 98%. Un successo che potrebbe portare a inserire il terzo collegamento settimanale e che sta facendo vedere i suoi risultati in termini di presenze di cittadini d’oltralpe che avrebbero superato (i dati verranno resi noti nelle prossime settimane) gli inglesi mentre al primo e secondo posto restano i tedeschi e gli olandesi.

Ma si vuole andare oltre. Ecco quindi che, in base ai flussi dei marchigiani che si recano all’estero per le vacanze, Madrid e Barcellona solo le mete preferite. Da qui il progetto di "aggredire" la Spagna con l’obiettivo di portare anche gli spagnoli nelle Marche. E poi c’è il nord Europa. Oltre alla ricercva di una compagnia che garantisca il volo su Berlino, si vuole arrivare ai Paesi Scandinavi.

Annunciata anche la Grecia mentre si è in attesa delle novità che Ryanair svelerà entro la fine del mese: una o due nuove mete che rafforzeranno ancora di più la presenza della compagnia low cost nello scalo marchigiano.