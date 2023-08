Aeroporto, Ancona spicca il volo Collegate le grandi città italiane "Per le Marche un risultato storico"

di Giacomo Giampieri

Quindici destinazioni totali (Catania e Tirana addirittura doppie), cui si integreranno dal primo ottobre quelle per Milano Linate, Napoli Capodichino e Roma Fiumicino. Aspettando Amsterdam, intanto che sia "benedetta" la continuità territoriale dall’Ancona International Airport, un aeroporto che prova a spiccare definitivamente il volo grazie a un carnet di collegamenti nazionali ed internazionali.

L’apertura delle nuove rotte domestiche operata da Aeroitalia rappresenta per il governatore Francesco Acquaroli "un risultato storico". Secondo il presidente, la regione dai cronici problemi infrastrutturali sarà finalmente vicina "alle più importanti città italiane e di conseguenza all’Europa e al resto del mondo". E spiega: "Insieme al Governo, la Regione ha investito affinché potessero essere attivate queste rotte di continuità territoriale. Un impegno importante perché riteniamo questi voli essenziali per l’attrattività e lo sviluppo turistico, economico e sociale della nostra regione". I voli giornalieri sono già in vendita sul sito di Aeroitalia. I collegamenti saranno effettuati con aeromobili Atr-72600 da 68 posti, ideali per trasferimenti "rapidi e confortevoli", riferisce il vettore. La Capitale e i capoluoghi lombardo e campano potranno essere raggiunti con 99,99 euro. Prezzo calmierato per i marchigiani: 84 euro l’Ancona-Roma, 89 l’Ancona-Milano e l’Ancona-Napoli. Questi voli rappresentano "un successo per l’aeroporto di Ancona ed una grande opportunità per l’intero territorio", aggiunge l’amministratore delegato di Aia, Alexander D’Orsogna.

L’altra grande novità, invece, è sul fronte estero e si lega ai nuovi voli annunciati recentemente, sempre operati da Aeroitalia dal 15 settembre: Barcellona, Bucarest e Vienna. Ancona-Barcellona, il lunedì e il venerdì, al momento costa 99,99 euro. Vienna, il mercoledì e la domenica, tra 89 e 109. Bucarest (martedì, giovedì e sabato) tra 89 e 99 euro. Entro la fine dell’anno è prevista anche l’attivazione di Amsterdam. E così, quasi tutta Europa è coperta.

Ryanair e Volotea sono le compagnie aeree più presenti al Sanzio, assicurando cinque destinazioni a testa. Per il vettore irlandese: Bruxelles Charleroi (Belgio), Cracovia (Polonia), Dusseldorf Niederrhein (Germania), Londra Stansted (Regno Unito) e Catania. Per quello spagnolo: dentro ai confini nazionali, Cagliari, Catania, Olbia e Palermo; fuori dalla Penisola, Parigi (Francia), quel ponte aereo tra Marche e Ville Lumière che sta segnando una nuova storia. In Inghilterra si arriva anche per il tramite di Easyjet (che fa tappa a Londra Gatwick). E ancora: Wizz Air e Albawings legano Ancona all’Albania, grazie al diretto per Tirana. Infine, non certo per importanza visti i rapporti con i tedeschi, il collegamento ‘storico’ per Monaco di Baviera operato da Lufthansa.