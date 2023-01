Aeroporto Forlì, 18 nuove rotte al Ridolfi: ecco quali

Nuove rotte al Ridolfi di Forlì

Aeroporto Forlì, le novità: charter Go to fly e una nuova agenzia turistica

Forlì, 12 gennaio 2023 - Forlì Airport e Aeroitaria, la compagnia aerea indipendente che ha iniziato le operazioni di volo proprio a Forlì lo scorso 9 luglio, hanno definito le nuove rotte che caratterizzeranno la programmazione dello scalo forlivese dalla fine di marzo.



La programmazione prevede un network di 18 destinazioni, 10 delle quali nazionali e 8 internazionali.

Da Forlì si potrà tornare a volare in tutta la Sicilia (Catania, Trapani, Lampedusa, Pantelleria e Comiso), in Sardegna (Olbia, Cagliari e Alghero), poi ancora Brindisi e Napoli.

Sono previsti anche voli internazionali a Lourdes e Mostar, mete di pellegrinaggi religiosi, Zara e Dubrovnik in Croazia, Zante e Cefalonia in Grecia, Belgrado e Oradea, in Romania.

I voli saranno resi disponibili alla vendita già nei prossimi giorni.