Aeroporto, ricavi in calo Utile di 6,8 milioni L'Aeroporto Marconi di Bologna ha registrato nel primo semestre del 2023 ricavi consolidati in calo dello 0,7% rispetto al 2022, ma con una crescita del 4% sul 2019. Utile netto in recupero ma in contrazione del 27,7%. Passeggeri complessivi 4.585.115.