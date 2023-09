Agenzia delle dogane, ecco i nuovi assunti

Ieri, nei vari uffici locali, è stato dato il benvenuto ai primi neoassunti tra i 75 assegnati alla direzione territoriale di Emilia-Romagna e Marche dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli. Il direttore Marco Cutaia ha espresso soddisfazione per il potenziamento rappresentato dai nuovi ingressi. I neoassunti saranno coinvolti in un percorso formativo basato su specifici percorsi di "training on the job" nelle strutture di destinazione.