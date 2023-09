Al Salone della nautica oltre 60 espositori

Dal 21 al 29 ottobre torna al quartiere fieristico di Bologna la quarta edizione del Salone nautico internazionale, mentre il capoluogo emiliano e il Comune di Napoli hanno allargato l’intesa già in essere tra le due rtealtà per far crescere ancor di più il settore. Il salone 2023 si svilupperà su due padiglioni per circa 20mila metri quadrati (nel 2022 erano 18mila) e metterà in vetrina i più importanti brand della piccola e media nautica da diporto: oltre 60 espositori per 180 marchi.