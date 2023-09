Alberto Berti scomparso da Montecavolo: il disperato appello del figlio in tv

Reggio Emilia, 20 settembre 2023 – Come divorato dal nulla 10 giorni fa. Nessuna traccia, nessun avvistamento neppure casuale, nessun indizio su dove possa essere Alberto Berti, pensionato di 79 anni scomparso dalla sua abitazione di Montecavolo di Quattro Castella (in provincia di Reggio Emilia), da cui si era allontanato volontariamente nel primo pomeriggio di domenica 10 settembre in canottiera e braghette sportive, probabilmente in sella alla bicicletta beige della moglie.

Fino ad oggi, nonostante l’immediata denuncia da parte dei familiari ai carabinieri, non sono state avviate ricerche a tappeto nemmeno sul territorio matildico. Tutte le forze dell’ordine sono in stato di massima allerta, ma attendono un input per passare ad un livello operativo superiore per svolgere ricerche capillari tramite il sistema interforze con l’ausilio di cani, elicotteri e battute organizzate.

Intanto è il figlio Paolo - titolare dell’Autosplendid, azienda molto nota nella zona - a setacciare insieme ad amici agricoltori e cacciatori, le campagne, le carraie, i fossi, il torrente Modolena alla ricerca di tracce. Nemmeno l’appello sui social e dalle pagine de il Resto del Carlino ha sortito effetti: l’unica segnalazione, da parte di una tassista che aveva trasportato un anziano dalla stazione di Reggio Emilia al centro città, si è rivelata una falsa pista alla luce dell’analisi dei video della telecamera interna del taxi.

I Berti, lo scorso weekend, hanno anche svolto una ricerca a tappeto nelle zone dei Lidi Estensi amate da Alberto, originario di Jolanda di Savoia, nel Ferrarese. Il prossimo fine settimana, grazie all’ausilio di una società che gestisce una flotta di droni, la famiglia cercherà di ispezionare dall’alto il territorio di Montecavolo, collinare e costellato da macchie di vegetazione.

Il figlio è stato ospite oggi pomeriggio, in diretta, della trasmissione “Pomeriggio Cinque”, e poi in serata sarà analizzato il caso durante il programma Rai “Chi l’ha visto?”.

“Il giorno della scomparsa mio padre dopo pranzo aveva avuto un piccolo battibecco con mia madre, si è allontanato e le sue ultime tracce sono sulle scale della loro abitazione - ha spiegato Paolo Berti all’inviata di Myrta Merlino - La mancanza della bici dal garage ci fa pensare che l’abbia presa lui, ma non siamo sicuri nemmeno di questo”.

L’anziano - che porta gli occhiali ed un apparecchio acustico - era in ottime condizioni di salute e non aveva problemi di sorta sia personali che economici. "Da casa non manca nulla. Soldi, documenti, telefonino, chiavi”, sottolineava il figlio, con la Merlino che gli ha domandato: “Quest’uomo sarebbe andato via di casa volontariamente, senza alcun mezzo di pagamento? Avete fatto tutte le verifiche sui conti correnti? Non è uno che perde la testa e decide di cambiare vita…”. “erto, ho cercato di capire se avesse un doppio conto e ci sono indagini in corso. Ma arriveremo a capire”, è stata la risposta.

C’è dunque motivo per essere davvero angosciati per l’anziano, ed il figlio non si nasconde che teme che il genitore possa essere morto.