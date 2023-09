Alibaba vetrina per le Marche: "Un miliardo di consumatori"

di Ilaria Traditi

ANCONA

Alibaba, il colosso cinese di e-commerce B2B torna nel capoluogo, con un evento rivolto a imprenditori interessati ad esportare in tutto il mondo i loro prodotti. A organizzare l’incontro Danilo Falappa di Innoliving, profondo conoscitore del mercato cinese dove opera da molti anni con la sua azienda di apparecchi e dispositivi per la salute, il fitness e il benessere.

L’evento di oggi alla Mole Vanvitelliana a chi si rivolge e con quali obiettivi?

"I nostri interlocutori sono le Pmi delle Marche e in generale del centro Italia che vogliono conoscere le opportunità offerte dalla piattaforma Alibaba, grazie alla quale possono sviluppare nuovi business e raggiungere i mercati mondiali esportando i loro prodotti. Tanto per dare un’idea, la realtà Alibaba che si rivolge sia alle imprese che al consumatore finale può contare su un miliardo di consumatori cinesi interessati ai nostri prodotti e 40 milioni di buyers. Nel 2022 il giro di affari delle esportazioni di articoli Made in Italy su Alibaba ha superato i 5,7 miliardi di dollari. Parliamo di una grande fiera permanente dove si possono fare affari h24".

In che modo si incontrano domanda e offerta?

"Tutto avviene attraverso il marketplace. Le aziende si iscrivono al portale, pagano una quota annuale che va dai 5 ai 10mila euro e hanno accesso a questo vastissimo mercato senza confini dove grazie a una vetrina virtuale possono mettere in mostra e vendere i loro prodotti. I settori che vanno per la maggiore sono l’agroalimentare, il fashion, il wellness, settore parafarmaceutico, meccanico, elettronico. Il design e la creatività italiana sono sempre molto richieste in tutto il mondo".

L’evento alla Mole come è strutturato?

"Dopo gli interventi dei rappresentanti delle Istituzioni, che ringrazio per l’interesse, avremo il General Manager Rodrigo Cipriani Foresio che illustrerà ai circa 300 imprenditori presenti le potenzialità di questa piattaforma. Quindi ci saranno incontri "one to one" e mostreremo tre case history di aziende, di cui due marchigiane, che hanno rivoluzionato il loro business grazie al portale".

Le aziende marchigiane hanno colto queste potenzialità?

"Possiamo fare di più, per questo dopo l’evento del 2019 dedicato al B2C oggi torniamo con i vertici di Alibaba rivolgendoci stavolta al mondo business. Io credo moltissimo in questo strumento e vorrei aiutare altri imprenditori ad aumentare il loro fatturato aprendosi a nuovi mercati visto che Alibaba è presente in 180 Paesi, con un investimento alla portata di tutti. Molti vendono i loro prodotti in Cina senza esserci mai stati visto che adesso basta aprire un negozio virtuale e caricare il catalogo e i relativi prezzi".

Il mercato cinese che momento sta vivendo?

" Purtroppo il Paese del dragone ha rallentato molto la sua crescita e oggi stiamo assistendo allo stallo maggiore degli ultimi 30 anni. Le cause sono diverse, dall’esplosione della bolla immobiliare alla crisi globale con la conseguente riduzione dei consumi che si è riversata in quella che chiamiamo "la fabbrica del mondo"".