Alice e Hoara tra gli Alfieri del Lavoro 2025: “Emozione unica”

Bologna, 23 ottobre 2025 - Tra i 25 migliori studenti d'Italia premiati come nuovi Alfieri del Lavoro dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella ci sono anche una ragazza proveniente dall'Emilia Romagna e una dalle Marche. Sono Alice Bordet di Ravenna e Hoara Vaira di Fano, provincia di Pesaro e Urbino. Domani mattina 24 ottobre, assieme ad altri 23 studenti provenienti da 14 regioni italiane e da Francoforte, saranno premiati con una cerimonia al Quirinale.

Il riconoscimento

Il riconoscimento va alle ragazze e i ragazzi che hanno terminato la scuola secondaria superiore con il massimo dei voti. Il premio Alfieri del Lavoro, istituito nel 1961 dalla Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, viene consegnato anche ai neo eletti Cavalieri del Lavoro, già nominati in occasione della Festa della Repubblica.

Chi è Alice Bordet

Diplomata con lode al liceo scientifico ’Oriani’, la ravennate Alice Bordet, tra pochi giorni inizierà il corso di Medicina in inglese all’Università di Bologna con l’idea di andare in missione nelle aree di crisi. "Sono grata alla scuola pubblica che mi ha dato insegnanti ottimi - ha detto la 19enne -, in particolare la maestra di Italiano delle elementari e la prof. di Filosofia. Poi, mi piace nuotare e, come mia mamma, leggo molto. Tra i miei romanzi preferiti c’è ’I miserabili’ di Victor Hugo, che mi riporta alle origini perché mio padre è francese e ho la doppia cittadinanza". "Sono onorata di essere premiata dal presidente Mattarella - ha aggiunto - perché è una figura cruciale per l’Italia e che merita il massimo rispetto".

La fanese Hoara Vaira

Hoara Vaira ha 19 anni, è nativa di Foggia e si è trasferita a Fano nel 2017. Ha frequentato il liceo classico e ha ottenuto tutti gli anni la media del 10; si è diplomata con 100 su 100 e lode ora sta facendo il semestre filtro per Medicina a Bologna. Ha un fratello e una sorella e non è fidanzata. Anche lei sarà premiata Alfieri del Lavoro dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Sapevo che la scuola aveva proposto la mia candidatura - ha raccontato la 19enne -, ma francamente nel frattempo mi era passato di mente. E così quando mi hanno chiamato per darmi la notizia, il mese scorso, è stata un’emozione unica. Non me l’aspettavo! Ero con una mia amica, ma non ho potuto dirlo a nessun altro perché mi era stato chiesto di mantenere la notizia riservata. Lo sapeva solo lei e la mia famiglia".

Gli altri Alfieri del Lavoro

In tutto gli Alfieri del Lavoro selezionati sono 25 e saranno insigniti della Medaglia del presidente della Repubblica. Oltre a Alice Bordet e Hoara Vaira gli altri sono: Serena Affaitati (Francoforte), Alessandro Altieri (Bari), Giada Baratto (Padova), Giorgio Basilotta (Catania), Alessandro Bellusci (Torino), Lorenzo Benericetti (Pisa), Alfredo Marco Caccamo (Reggio Calabria), Guerrino Davide Cassella (Caserta), Alisia Gabriela Di Panfilo (Teramo), Stella Ferla (Cremona), Emma Gasser (Bolzano), Giorgio Giglio (Roma), Luisa Iorio (Napoli), Valentino Lai (Sud Sardegna), Maria Teresa Leone (Siena), Andrea Manica (Taranto), Filippo Nicotra (Enna), Tiziano Pilz (Verona), Gaia Ruggiero (Pescara), Martina Sechi (Oristano), Sofia Soldavini (Varese), Lucrezia Luciana Teti (Alessandria), Vittorio Antonio Trobia (Brindisi).