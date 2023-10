Allarme per l’edilizia pubblica: "Gli investimenti sono fermi"

JESI (Ancona)

La carenza di edilizia popolare è diventata cronica, mentre le famiglie stanno scendendo sempre più sotto la soglia di povertà e si allungano le liste d’attesa per avere un tetto. Eppure sono 850 gli alloggi Erap da sistemare e assegnare nelle Marche, migliaia quelli vuoti. A lanciare l’allarme sull’edilizia pubblica, ieri in un incontro a Jesi, i sindacati degli inquilini Sunia, Sicet e Uniat Marche, i quali puntano il dito contro la Regione, che sulla questione casa, dicono, "continua a non legiferare". "Siamo di fronte al crollo di investimenti in edilizia pubblica – rimarcano le sigle –, non c’è un piano casa a livello nazionale, la proposta di legge delle Marche è incompleta. La giunta regionale non si riesce a incontrare, il suo immobilismo su questa materia è tangibile". La priorità, per i sindacati, "è la necessità di finanziare il piano casa con almeno il 2% del bilancio, quindi vanno definite concrete modalità di intervento dei Comuni per sostenere le famiglie in difficoltà economica nel pagamento del canone sociale. E vanno affidati, tramite convenzioni, alcuni servizi amministrativi ai sindacati degli inquilini". I dati. Il patrimonio immobiliare dell’Erap nelle Marche è ampio e consta di 16.599 alloggi: 6.446 ad Ancona, 2.264 ad Ascoli, 3.279 a Macerata, 3.349 a Pesaro e 1.261 a Fermo. In pochi decidono di acquistare la casa popolare, un "fallimento che comporta la perdita di immobili pubblici", perché "oggi se ne costruisce uno ogni dieci anni", sottolinea Stefano Falcionelli, segretario Sunia Marche. Per il piano vendite sono state inviate 7.686 lettere e 913 assegnatari hanno risposto, di cui 39 con criticità. Sono in costruzione 550 alloggi, ma 850 sono da sistemare e assegnare. "Al momento, c’è troppa anarchia sui prezzi per la vendita – evidenziano i sindacati –, in particolare ora, dopo i gravi eventi che hanno colpito le Marche come terremoto e alluvione". Sul fronte di vendite e affitti, in provincia di Ancona c’è anche la novità di Amazon, che si sta insediando, a destabilizzare il mercato. "C’è una tensione abitativa dovuta anche ad Amazon", dice il vicesindaco di Jesi, Samuele Animali. E nel frattempo crescono gli sfratti: nelle Marche erano 751 nel 2021, ma sono in aumento. La situazione più complicata è ad Ancona con 300 sfratti. La Regione ha stanziato 926.351 euro per la causa. "Siamo in attesa che siano pubblicati i bandi da parte dei Comuni per dare una mano alle famiglie con un Isee non superiore a 35mila euro, che dunque rientrano nei criteri della legge regionale – rilanciano le tre sigle –. Non è stato inoltre finanziato il fondo sociale per gli affitti". E anche gli studenti universitari sono in difficoltà: uno su tre ha problemi a pagare affitto e bollette. Dalla ricerca Cgil, Sunia e Udu, a livello nazionale "il 56% degli studenti lamenta dei costi troppo elevati, il 47% alloggi non dignitosi e c’è una carenza del 41% di alloggi".