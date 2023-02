Allarme truffe, ecco come colpiscono

Attenzione alle truffe

Ascoli, 8 febbraio 2023 - Nei giorni scorsi alcuni truffatori sono tornati a colpire. I nostri anziani restano le vittime preferite di queste persone senza scrupoli che approfittano della debolezza e gentilezza altrui per colpire. Ecco allora i modus operandi più comuni raggruppati dall’Arma dei carabinieri. Truffe telefoniche. Se venite contattati telefonicamente perché un vostro parente o amico si trova in difficoltà e vi viene chiesta una somma di denaro per aiutarlo, contattate la stessa persona su un recapito telefonico già in vostro possesso. Prelievo di denaro sospetto. Succede spesso che una persona anziana, poco dopo aver prelevato la pensione, venga fermata o raggiunta a casa da qualcuno che si presenta come un dipendente bancario per verificare il numero di serie delle banconote appena ritirate. Truffa del pacco postale. È arrivato un pacco che non aspettavate? Non ritirate nulla e non consegnate denaro a nessuno, se i destinatari non vi hanno prima avvisato. Il ’controllo’ a domicilio. Numerose aziende che si occupano di utenze come luce e gas preannunciano il loro arrivo tramite avvisi condominiali. In assenza di appuntamenti segnalati, non aprite. Truffe 2.0. Attenzione a comunicazioni e link che vi chiedono dati riservati, in particolar modo quelli...