L’allenamento migliore? Per Harvard è quello che sfrutta il peso corporeo

Bologna, 29 settembre 2023 – Il migliore attrezzo per allenarsi? Il peso del nostro corpo. Può sembrare una banalità, ma forse dobbiamo crederci se a dirlo sono gli esperti dell'Università di Harvard. L'allenamento per la forza che offre i maggiori benefici per mantenersi in salute e aumentare la massa muscolare è quello che sfrutta i chili che pesiamo.

Bodyweight: cos’è e perché è popolare

ll bodyweight, precursore del calisthenics, è un allenamento a corpo libero concepito per aumentare forza e massa muscolare senza fare uso di attrezzi che applichino resistenza; ammette solo l'impiego di elastici, anelli, fitball e palla medica. La popolarità la spiega la stessa Harvard School of Health: “Non solo è efficace, ma elimina anche le scuse più comuni per evitare l'esercizio fisico, dal ‘non ho tempo per andare in palestra’ al ‘non ho gli attrezzi in casa’ fino alla mancanza di denaro per un corso”. Basta infatti muovere il corpo in un certo modo per tonificare, guadagnare massa muscolare e favorire il benessere emotivo. Quindi esercizi a corpo libero: flessioni, addominali, squat e piegamenti.

Vantaggi del bodyweight

Il Bodyweight presenta vari vantaggi: ridotto rischio di infortuni, l’essere facile, alla portata di tutti, può essere svolto a casa senza acquistare nulla. E ora gli studiosi di Harvard confermano che è estremamente efficace, sia per aumentare la massa muscolare che per mantenersi in salute, fisica e mentale. Lo studio scientifico cui fanno riferimento, pubblicato sulla rivista accademica Physiology and Behavior, ha dimostrato che un gruppo di donne giovani, dopo 10 settimane di allenamento, ottenevano un miglioramento della capacità aerobica del 33%, un miglioramento della resistenza muscolare (soprattutto nella zona addominale e lombare e nella parte inferiore del corpo) e un incremento della flessibilità.

Bodyweight: funziona anche negli over 60

Gli esperti di Harvard fanno anche riferimento a una ricerca giapponese condotta su persone di 60 anni, dalla quale è emerso che una semplice routine di 8 esercizi di bodyweight svolti sei volte al mese nella parte bassa del corpo ha permesso ai partecipanti di guadagnare il 15% di massa muscolare dopo 10 mesi.

I benefici del bodyweight anche per lo spirito

Questo tipo di allenamento non riguarda solo l'aumento della forza muscolare: è importante ricordare che ha ulteriori benefici, tra cui la riduzione del rischio di infarto, diabete, obesità e morbo di Alzheimer. Come ogni attività fisica inoltre, riduce i livelli di stress e ci fa sentire in pace con noi stessi, facendoci dormire sonni sereni.