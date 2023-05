Diretta alluvione: Emilia Romagna sconvolta, 9 vittime e migliaia di sfollati. Lugo allagata, ordine di evacuazione per Ravennate

Bologna, 18 maggio 2023 – Dopo due giorni da incubo per il maltempo di Emilia Romagna, che ha devastato il territorio da Bologna fino a Rimini causando già 9 vittime, oggi si continuano a tenere d’occhio i fiumi in piena e soprattutto le condizioni meteo (allerta rossa anche per oggi). Osservati speciali il Secchia, il Reno, il Panaro, ma anche il Montone che ieri sera a nord di Forlì (zona di Villafranca) ha rotto un altro argine.

Per oggi ancora allerta rossa e scuole chiuse in gran parte dei Comuni colpiti.

Mentre certe zone di Faenza sono raggiungibili solo in barca, l'immagine simbolo dei soccorsi è sicuramente quella del carabiniere con un anziano sulle spalle, soccorso in una zona allagata dal Lamone. Sono 23 i fiumi esondati con 300 millimetri di pioggia in 48 ore caduti nel Forlivese. Nove le vittime dell'alluvione: tre a Forlì; una, travolta da una frana, nel Cesenate, e due coniugi a Ronta di Cesena, travolti dall'acqua, con la donna trascinata dalla piena per 20 km fino a Cesenatico.

Il presidente della Regione Stefano Bonaccini ha riferito anche di alcuni dispersi. Il ministro Musumeci ha proposto per l'Emilia-Romagna altri 20 milioni, quindi in tutto 30.

Annullato, nel fine settimana, il Gran premio di Imola di F1 per decisione degli organizzatori, mentre si dovrebbe svolgere regolarmente domani il concerto di Bruce Springsteen a Ferrara. Martedì 23 maggio è previsto un Cdm sull'emergenza maltempo.