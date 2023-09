Alluvione Emilia Romagna e Marche, il governo proroga al marzo 2024 le domande interventi di ricostruzione

Roma, 14 settembre 2023 – Prorogate al marzo 2024 le domande per gli interventi di ricostruzione post alluvione in Emilia Romagna e Marche.

Le tragiche immagini dell'alluvione che ha colpito Emilia Romagna e Marche: via alla proroga delle domande di interventi di ricostruzione

“In considerazione della presentazione di un numero esiguo di domande di rimborso da parte dei Comuni per le opere emergenziali – si legge nella nota di Palazzo Chigi -, che ammontano in totale a oggi a 500mila euro, e della richiesta degli enti locali di un tempo maggiore per l'indicazione delle opere da inserire nei ‘piani speciali’, la cui approvazione sarebbe dovuta avvenire entro 90 giorni, si è deciso di proporre l'estensione di tale scadenza a otto mesi complessivi, fino al mese di marzo 2024”.

È quanto riporta una nota di Palazzo Chigi in riferimento alla riunione di questa mattina sullo stato di avanzamento della ricostruzione dell'Emilia Romagna e delle Marche.