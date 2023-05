Alluvione, Mattarella in Romagna. Musumeci: Governo non invitato, la risposta del Colle

Bologna, 30 maggio 2023 – Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, è in visita oggi nelle zone alluvionate della Romagna: nella mattinata Modigliana, Forlì e Cesena, poi Ravenna, Lugo, Faenza nel pomeriggio. Con lui, però, non è presente nessun rappresentante del governo. Cosa non inusuale, in realtà, ma la polemica nasce con una affermazione del ministro della Protezione civile e delle politiche del mare, Nello Musumeci, su RaiNews24: "Io so contento che anche il Presidente della Repubblica oggi sia sui luoghi alluvionati, come abbiamo fatto tutti noi ministri, come per due volte ha fatto il capo del governo. Peccato che oggi del governo non ci sia nessuno a illustrare al Presidente della Repubblica alcune particolari situazioni del luogo. Fa niente, l'importante è arrivare ai risultati". E alla domanda specifica sul perché nessuno del governo abbia accompagnato, questa la risposta del ministro: "Questo non lo so, non è stato invitato".

Il presidente Sergio Mattarella in visita nelle zone alluvionate della Romagna

Il Quirinale, nella persona del consigliere per la stampa Giovanni Grasso, ha così prontamente risposto: “Il presidente della Repubblica nelle visite nei territori italiani non impone la presenza di esponenti del governo. Essa, peraltro, è sempre gradita dal Presidente Mattarella. È così da sempre, dall'inizio del primo settennato”.

"Il Quirinale in occasioni del genere non ha mai fatto inviti. Ma se qualcuno vuol venire è benvenuto”.