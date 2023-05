Diretta: Mattarella visita le ferite dell’alluvione in Emilia Romagna: “Tutta l’Italia vi è vicina, non sarete soli”

Forlì, 30 maggio 2023 - Bagno di folla in Romagna per il presidente Sergio Mattarella, che arriva a testimoniare la sua vicinanza alle popolazioni alluvionate della Romagna. Un vero tour del force, per il capo dello Stato, con almeno sei tappe in una sola giornata: Modigliana, Forlì, Cesena, Lugo, Ravenna e Faenza (qui il programma aggiornato e gli orari).

La tabella di marcia è serrata: dopo essere atterrato a Forlì, Mattarella ha sorvolato l'Appennino ferito dalle frane, ha raggiunto il borgo di Modigliana, accolto dal sindaco Jader Dardi, dal Governatore Stefano Bonaccini e dai cittadini.

Il Capo dello Stato si è fermato a stringere la mano e ad ascoltare lo sfogo delle persone, una rottura del protocollo insolita per il Presidente, segno della volontà di portare una solidarietà vera e calorosa alle persone colpite dalla tragedia.

Poi ritorno a Forlì, con l’incontro con i volontari dell'emergenza. “Questo è un momento impegnativo, difficile. –la parole del Capo dello Stato -. Ho visto tante ferite nel territorio. E so bene quanto, per quanto riguarda molte abitazioni, aziende, strade vi sia da riprendere con coraggio e decisione per rilanciare la vita comune. So che ce la farete con l'aiuto dello Stato e del governo”.

Prossima tappa a Cesena prima di approdare a Ravenna per pranzo.

Nel pomeriggio altre due tappe: Lugo (dove Mattarella andrà al teatro allagato) e Faenza, altro luogo simbolo del disastro, spazzato per due volte in pochi giorni dalla piena del Lamone.

La visita del presidente della Repubblica arriva dopo quelle della premier Giorgia Meloni, il 21 maggio e della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, il 25.