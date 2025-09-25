Alluvione, la piattaforma per avere priorità nei contributi

Bologna, 25 settembre 2025 – La nuova piattaforma digitale ’Indica’ è online e consente agli emiliano-romagnoli, toscani e i marchigiani (cittadini e imprese) danneggiati dalle alluvioni del 2023 e 2024, di ottenere una corsia preferenziale per avere i contributi per la ricostruzione privata. L’iniziativa, prevista dall’ordinanza 52/2025 del commissario Fabrizio Curcio, si rivolge a chi dal 2 settembre scorso – giorno di entrata in vigore del provvedimento – non ha presentato domanda di contributo e desiderano accedere ai rimborsi. Entro il 31 ottobre 2025 attraverso la piattaforma, accessibile tramite il sito del Commissario, si può presentare una precisa manifestazione di volontà, “non obbligatoria e non vincola alla successiva presentazione della domanda definitiva”.

Di fatto, chi “sceglie di non utilizzare la piattaforma non sarà escluso dai futuri rimborsi, ma chi manifesta interesse entro la scadenza avrà un percorso preferenziale”. La compilazione della dichiarazione, infatti, darà la priorità nell’istruttoria delle pratiche a chi poi deciderà di proseguire l’iter di richiesta dei contributi. Possono accedere coloro che vivono o hanno attività nei territori inclusi nella ricostruzione post-alluvione. E quindi: tutte le province dell’Emilia-Romagna; per la Toscana Firenzuola, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio; per le Marche i Comuni di Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Urbino e Sassocorvaro.