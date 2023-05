Alluvione, gli psicologi in campo per aiutare chi ha perso tutto: come contattarli

Bologna, 24 maggio 2023 - Chi ha perso tutto, chi ha visto i ricordi di tutta una vita ingoiati dal fango, rovinati irrimediabilmente, chi ha dovuto spalare fuori dalla propria casa le sue cose insieme all'acqua sporca, ha bisogno di molto, ora. Un posto dove stare, cibo, un aiuto economico. Ma anche, spesso, un aiuto psicologico. Per questo sono scesi in campo 123 psicologi e psicologhe, che forniscono assistenza e supporto agli alluvionati.

Interi paesi immersi nel fango

Dove trovare uno psicologo

I professionisti, provenienti da tutta l'Emilia-Romagna, girano per le strade delle zone alluvionate, ma sono anche presenti nei centri di accoglienza allestiti sul territorio, a disposizione non solo di chi ha dovuto abbandonare la propria casa, ma di tutti coloro che ne hanno bisogno. Il servizio sanitario regionale già dai primi giorni dell'emergenza ha messo a disposizione un team di professionisti soprattutto per la gestione dei casi più critici, ma da un paio di giorni ha reso il servizio diffuso e strutturato: gli psicologi sono disponibili in tutte le aree della Romagna, del Circondario Imolese, del Bolognese e del Ferrarese colpite dall'alluvione.

Il numero verde

Chi, ha bisogno di aiuto può telefonare al numero verde 800024662 attivato dalla Regione per rispondere sette giorni su sette, dalle 8 alle 20. Il servizio, coordinato dall'Assessorato regionale alle Politiche per la salute dell'Emilia-Romagna, è reso possibile anche grazie agli psicologi delle Aziende sanitarie e alle Associazioni, in particolare Sipem Sos ER, Gruppo emergenza Ordine degli psicologi, Croce Rossa Italiana, Emdr Italia, Psicologi per i popoli. Sono le stesse Ausl della zona di emergenza a intercettare i bisogni di supporto/consulenza psicologica e a segnalarli all'Assessorato, che provvede ad individuare lo psicologo da inviare sul territorio indicato. Gli obiettivi dell'intervento psicologico vanno dalla gestione della fase acuta alla mitigazione dello stress, dalla rielaborazione del trauma alla prevenzione dell'instaurarsi di disturbi psicopatologici da stress.

A Faenza c'è il centro per famiglie

Inoltre a partire da oggi il Centro per le Famiglie dell'Unione Romagna Faentina offre uno spazio di confronto e supporto ai genitori che stanno vivendo questa grave emergenza. Il servizio è accessibile sia in presenza sia online, basta telefonare al 0546 691871 oppure inviare una mail a [email protected]