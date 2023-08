Alluvione in Romagna, la nostra raccolta fondi: quattro scuole rinascono con i primi 200mila euro

Lugo (Ravenna), 3 agosto 2023 – Due mesi e mezzo fa aule, corridoi, cucine, palestre sono state invase dall’acqua che ha devastato i pavimenti, distrutto porte, danneggiato le pareti, reso inutilizzabile una caldaia.

Ora quattro scuole primarie e dell’infanzia di Lugo, fra le città più colpite dall’alluvione di maggio, potranno rinascere ed essere pronte per il prossimo anno scolastico grazie alla generosità dei lettori dei nostri giornali.

Sono stati, infatti, erogati i primi 200mila euro provenienti dai fondi raccolti con la sottoscrizione lanciata nei giorni del disastro da Qn, il Resto del Carlino , il Giorno e La Nazione.

Il totale ammonta a 403.084,98 euro, destinati ad alcuni progetti specifici che saranno documentati dai nostri giornali con la massima trasparenza.

Nei prossimi giorni saranno erogati i fondi anche per i progetti sostenuti a Faenza, dove sarà ripristinato il seminterrato di un palazzo storico che sarà destinato ad associazioni giovanili, e a Dovadola, nel Forlivese, dove saranno finanziati lavori per ripristinare il collegamento con una frazione, interrotto da una frana.

A Lugo sono stati già inviati 200mila euro che serviranno a coprire quasi interamente le spese di ripristino di quattro scuole (ci sarà in parte un cofinanziamento del Comune). I lavori partiranno subito. Riceverà 40mila euro il Nido Corelli, invaso dall’acqua che ha distrutto i pavimenti in linoleum e danneggiato le pareti.

Alla primaria Garibaldi, che riceverà 40mila euro, è stata allagata la palestra dove andranno riparati pavimenti, sostituite le porte e fatti interventi sui muri.

Danni enormi hanno riportato le scuole primarie Codazzi, invase da un metro d’acqua che ha reso inservibile la caldaia: riceveranno 80mila euro.

Infine, il progetto di recupero della scuola dell’infanzia ’Filastrocca’, fra le prime ad essere allagata, riceverà 40mila euro: fra i vari interventi andranno riparati i pavimenti delle aule e delle cucine.

“Ringraziamo di cuore i lettori dei quotidiani del gruppo Monrif e il gruppo stesso – ha detto il sindaco di Lugo, Davide Ranalli –. Per questa solidarietà fattiva che interviene sulle nostre scuole. Si tratta di ripristini per i quali deliberiamo oggi in giunta per fare al più presto, in vista dell’apertura dell’anno scolastico. Le scuole che beneficeranno di questa importante donazione hanno riaperto dopo l’alluvione con i segni degli eventi che sono accaduti. Riportarle al pieno della loro funzione è un fatto veramente positivo e una boccata di ossigeno per il nostro bilancio che, dopo i fatti di maggio deve affrontare anche i danni del tornado del 22 luglio al nostro patrimonio pubblico".