Alluvioni, Governo: “1 miliardo in 10 anni per la ricostruzione dal 2027”

Bologna, 30 aprile 2025 – Fabrizio Curcio sarà commissario straordinario alla ricostruzione anche per quell’alluvione del settembre-ottobre 2024, che ha coinvolto massicciamente anche la città di Bologna. Il via libera sull’estensione dei poteri arriva dal Governo, alla fine di un Consiglio dei ministri (quello di oggi) che era dedicato all'alluvione del 2023 in Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

"La proroga al 31 maggio del 2026 – ha detto il ministro Nello Musumeci – è il primo elemento di novità dell'incarico del commissario straordinario. È prevista anche una riorganizzazione della struttura di supporto del commissario straordinario e la ridefinizione delle funzioni". Inoltre, informa il ministro, "vengono coinvolti come subcommissari i presidenti delle Regioni", che avranno potere "di coordinamento e di attuazione delle misure sia per la ricostruzione privata che pubblica".

Ma soprattutto il Governo annuncia un "programma straordinario pluriennale" di ricostruzione e prevenzione, secondo un piano che Curcio dovrà varare entro il 31 maggio 2024. "Si prevede lo stanziamento di un miliardo di euro", nell'arco di "10-12 anni", informa Musumeci, che ipotizza la messa a disposizione delle tre regioni di 100 milioni di euro l'anno per un decennio. In attesa del 2027, quando comincerà l'attuazione di questo piano, sono intanto a disposizione 130 milioni, "di cui 30 per il 2026 e 100 per il 2027".

Entro fine luglio di quest'anno, intanto, andrà approvato un piano per "rendere edotta la popolazione dei rischi" idraulici ed idrogeologici che corrono alcuni territori, "soprattutto in Emilia-Romagna la stragrande maggioranza della superficie". Tra le novità anche una semplificazione delle pratiche per la ricostruzione pubblica e privata.

Alla luce dell'esperienza fatta finora, ammette Musumeci, "ci rendiamo conto che alcuni passaggi che devono obbedire all'assoluta trasparenza determinano un rallentamento. Invece abbiamo il dovere di correre", anche di fronte alla "esasperazione da parte delle popolazione coinvolte".