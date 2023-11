Ambiente ed economia, ecco la filiera del legno

Il bosco come risorsa, al centro di un circolo virtuoso che comprende manutenzione, occupazione, bioenergia, reddito. È il progetto "Ripartiamo dal Catria", presentato nella sede dell’azienda consorziale del Catria: articolato in tre fasi, è risultato vincitore del bando del ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare. L’obiettivo è di implementare la raccolta del legname depositato sulle sponde dei fiumi delle zone di competenza dell’azienda del Catria, raccogliendo materiale ligneo per autoconsumo, creando occupazione e ripulendo gli invasi. La prima delle tre fasi è rappresentata dalla raccolta e manutenzione del materiale ligneo depositato a bordo fiume e dalla produzione di materiale a biomassa per l’autoconsumo. La seconda è la formazione, un piano mirato con Spiderwork srl e un corso per l’uso della motosega. Infine, la fase della comunicazione per illustrare su social media e blog le pratiche legate alla cura dei tratti fluviali. Il deputato Mirco Carloni (nella foto), presidente della commissione agricoltura, ha sottolineato l’importanza del ‘Decreto legna’, che "consente agli agricoltori e agli allevatori di raccogliere e di riutilizzare la legna depositata naturalmente nell’alveo di fiumi".