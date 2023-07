Ammortizzatore unico, ecco i numeri

Nel primo mese dall’apertura della possibilità di farne richiesta, sono oltre 19mila i pagamenti relativi all’ammortizzatore unico emergenziale e all’indennità una tantum per gli autonomi erogati dall’Inps e ricevuti dai lavoratori colpiti dalle recenti alluvioni in Emilia-Romagna,

Marche e Toscana. Sono 7.501, invece, i pagamenti in erogazione. Lo rende noto il ministero del Lavoro in un comunicato. Dall’apertura della finestra di presentazione delle domande - il 15 giugno - sono arrivate all’Istituto nazionale di previdenza sociale 14.414 richieste di indennità ’una tantum’ da parte di autonomi e professionisti e 18.419 domande di cassa integrazione emergenziale per i dipendenti.